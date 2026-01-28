Claire Danes sokkoló vallomást tett: Összeomlott, amikor 44 évesen terhes lett

Claire Danes meglepően őszinte vallomást tett a legutóbbi interjújában. Elárulta, hogy teljes érzelmi összeomláson ment keresztül, amikor 44 évesen megtudta, hogy harmadik gyermekével várandós.

Claire Danes volt a főszereplője a nagy sikerű Homeland című thriller sorozatnak 2011-2020 között

(Fotó: Scott Kirkland/20th Century Fox/MEGA/Northfoto)

Claire Danes sokkoló vallomást tett a terhességéről

Claire Danes a Good Hang with Amy Poehler című podcast műsor vendégeként beszélt először nyíltan arról, milyen érzések kavarogtak benne, amikor megtudta, hogy harmadszor is gyermeket vár. A Homeland sztárja elmondta, hogy először szó szerint sokkot kapott, amikor meglátta a pozitív terhességi tesztet, majd zokogva hívta fel nőgyógyászát.

Zokogva felhívtam a nőgyógyászomat. Ez egy igazi... összeomlás volt. Ez egyáltalán nem volt tervbe véve. Nem tudtam, hogy ez fizikailag lehetséges. 44 éves voltam. És valójában Rowan nagyon nehezen jött világra.

Claire Danes a kezdeti sokk után egyfajta „furcsa szégyent” érzett amiatt, hogy ebben a korban esett teherbe. Úgy fogalmazott, mintha „kilógott volna a statisztikákból”, és nem illett volna bele abba a társadalmi képbe, amely szerint a női termékenység egy bizonyos életkor után véget ér.

Claire Danes teljesen összeomlott, amikor megtudta, hogy 44 évesen teherbe esett

(Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Claire Danes több IVF-kezelésen is átesett már

A színésznő azért is tartotta teljesen kizártnak a teherbeesést, mert második fia, Rowan születése előtt két IVF-kezelésen is átesett. Éppen ezért meg volt győződve arról, hogy a természetes fogantatás számára már nem lehetséges. Ráadásul később az is kiderült, hogy a harmadik gyermeke kislány lesz, ami szintén nagy váltást hozott az életükbe a két fiú után.

Claire Danes és Hugh Dancy 2009-ben házasodtak össze Franciaországban

(Fotó: Ron Adar/Northfoto)

Claire Danes gyerekei

Claire Danes és férje, Hugh Dancy 2006-ban ismerkedtek meg egy forgatáson, majd 2009-ben össze is házasodtak Franciaországban. Ma pedig már háromgyermekes szülők: Cyrus 13, Rowan 7 és Shay 2 éves. A színésznő szerint a különböző életkorú gyerekek nevelése egyszerre kaotikus, fárasztó és rendkívül inspiráló. Úgy fogalmazott, az egész egyfajta „őrült utazás”, amelyben minden egyes nap tartogat új kihívásokat. És bár a kezdeti reakciója pánik és kétségbeesés volt, idővel elfogadta a helyzetet, és ma már hálával tekint vissza erre az időszakra.