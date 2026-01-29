Folytatódik a botrányos barátság! Meghan Markle titokban kibékülhetett legnagyobb haragosával

Meghan Markle és Jessica Mulroney botrányos barátsága újabb fordulóponthoz érkezhetett. Ben Mulroney egy meglepő kijelentést tett volt felesége és a sussex-i hercegné jelenlegi kapcsolatáról.
A találgatások most új fordulatot vettek, miután Ben Mulroney egy podcast műsorban véleményt formált a sussex-i hercegné és volt felesége jelenlegi kapcsolatáról. A műsorvezető hangsúlyozta, hogy ez elsősorban Jessica története, és nem szeretne helyette nyilatkozni, ugyanakkor annyit elárult, hogy tudomása szerint Meghan Markle és Jessica Mulroney kapcsolata jelenleg 'pozitív':
Ez Jess története. Nem akarok helyette beszélni, ez az ő dolga... de amennyire tudom, jó viszonyban vannak egymással.
Ez a kijelentés azért különösen figyelemre méltó, mert a két barátnő Jessica Mulroney botránya óta egyáltalán nem mutatkozott együtt a nyilvánosság előtt. Ben Mulroney volt felesége nem szerepelt Meghan Markle Szeretettel, Meghan című sorozatában, és a közösségi médiás posztjaiban sem. Pedig régebben szinte mindent együtt csináltak. Ezek mind tovább erősítették azt a feltételezést, hogy a kapcsolatuk végleg megszakadt.
Meghan Markle és Jessica Mulroney barátsága még azelőtt alakult ki, hogy Meghan belépett volna a brit királyi családba. A színésznő a Suits című sorozat forgatása idején barátkozott össze Jessica Mulroney-val, aki annak idején stylistként és divat tanácsadóként dolgozott Torontóban. A barátságuk nagyon hamar annyira elmélyült, hogy amikor Meghan Markle 2018-ban feleségül ment Harry herceghez, Jessica Mulroney és családja kiemelt szerepet kapott a történelmi eseményen. Még a stylist három gyermeke is részt vehetett a királyi esküvőn, ami sokak számára egyértelmű jele volt annak, milyen erős kötelék fűzi össze őket. A helyzet azonban 2020-ban gyökeresen megváltozott, amikor Jessica Mulroney botrányba keveredett a közösségi médiában. És bár később nyilvánosan bocsánatot kért, a történtek komoly hatással voltak a karrierjére és a személyes kapcsolataira, többek között a Meghan Markle-lel való barátságra is. Ben Mulroney kijelentésével azonban végre felcsillant a remény, hogy esetleg titokban kibékülhettek egymással.
