Ismét felbukkant Harry herceg zaklatója - a biztonságiak nem tudtak mi tenni

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 09:00
A sussexi herceg nemrég az Egyesült Királyságba utazott egy tárgyalás miatt, de vele együtt zaklatója is feltűnt. Harry herceg csapata szerint csupán pár méterre volt a bíróságon tőle a már jó ismert nő.

A jelentések szerint Harry herceg egyik ismert zaklatója kétszer is csupán pár méterre volt tőle a londoni legfelsőbb bíróságon.

Újra megjelent az ismert zaklató

A meg nem nevezett nőt, akiről úgy tudni, hogy a sussexi herceg biztonsági csapata számára már ismert, állítólag a bíróság nyilvános karzatán látták, mindössze néhány méterre Harrytől. Úgy vélik, amikor a herceg csapata észrevette a nőt, értesítették a bíróság személyzetét, de állítólag nem tudtak mi tenni.

Nem tehettek semmit, ők nem rendőrök. Ez egy nyilvános épület, és a nőnek joga van ott tartózkodni

- mondta egy, Harryhez közel álló forrás.

Tavaly szeptemberben, amikor Harry több hivatalos program miatt járt az Egyesült Királyságban, állítólag ugyanaz a nő két alkalommal is néhány méterre volt tőle. A beszámolók szerint a nőt egy londoni hotel mosdójában találták meg, ahol elrejtőzött, mindössze percekkel azelőtt, hogy a herceg megérkezett volna az éves WellChild-díjátadóra. Néhány nappal később Harry biztonsági csapata állítólag testtel tartóztatta fel őt az Imperial College London Robbanásos Sérülések Kutatóközpontjába tett látogatás során.

Harry herceg biztonsági csapata számára már jól ismert a nő, és állításuk szerint korábban is követte Sussex hercegét és hercegnéjét. 2024-ben még Nigériában is látták, amikor a pár ott tett látogatást.

A történtek csak tovább fűtik Harry herceg aggodalmait

A sussexi herceg már régóta küzd, hogy visszaszerezze az automatikus rendőri védelmet, amit megvontak tőle. Májusban elveszítette a fellebbezését a Belügyminisztérium ellen, így feltehetően zaklatója sem segít a helyzetén, amellyel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy családját már nem meri az Egyesült Királyságba vinni.

Azonban az új év jó hírekkel kezdődött számára, hiszen felülvizsgálják a biztonsági helyzetét, miután röviddel Shabana Mahmood belügyminiszter kinevezése után levelet írt neki, és hivatalos kockázatértékelést kért a Királyi és Közszereplők Védelméért Felelős Végrehajtó Bizottságtól (Ravec) - írta a Mirror.

 

