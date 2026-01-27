Ismét felbukkant Harry herceg zaklatója - a biztonságiak nem tudtak mi tenni

A jelentések szerint Harry herceg egyik ismert zaklatója kétszer is csupán pár méterre volt tőle a londoni legfelsőbb bíróságon.
A meg nem nevezett nőt, akiről úgy tudni, hogy a sussexi herceg biztonsági csapata számára már ismert, állítólag a bíróság nyilvános karzatán látták, mindössze néhány méterre Harrytől. Úgy vélik, amikor a herceg csapata észrevette a nőt, értesítették a bíróság személyzetét, de állítólag nem tudtak mi tenni.
Nem tehettek semmit, ők nem rendőrök. Ez egy nyilvános épület, és a nőnek joga van ott tartózkodni
- mondta egy, Harryhez közel álló forrás.
Tavaly szeptemberben, amikor Harry több hivatalos program miatt járt az Egyesült Királyságban, állítólag ugyanaz a nő két alkalommal is néhány méterre volt tőle. A beszámolók szerint a nőt egy londoni hotel mosdójában találták meg, ahol elrejtőzött, mindössze percekkel azelőtt, hogy a herceg megérkezett volna az éves WellChild-díjátadóra. Néhány nappal később Harry biztonsági csapata állítólag testtel tartóztatta fel őt az Imperial College London Robbanásos Sérülések Kutatóközpontjába tett látogatás során.
Harry herceg biztonsági csapata számára már jól ismert a nő, és állításuk szerint korábban is követte Sussex hercegét és hercegnéjét. 2024-ben még Nigériában is látták, amikor a pár ott tett látogatást.
A sussexi herceg már régóta küzd, hogy visszaszerezze az automatikus rendőri védelmet, amit megvontak tőle. Májusban elveszítette a fellebbezését a Belügyminisztérium ellen, így feltehetően zaklatója sem segít a helyzetén, amellyel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy családját már nem meri az Egyesült Királyságba vinni.
Azonban az új év jó hírekkel kezdődött számára, hiszen felülvizsgálják a biztonsági helyzetét, miután röviddel Shabana Mahmood belügyminiszter kinevezése után levelet írt neki, és hivatalos kockázatértékelést kért a Királyi és Közszereplők Védelméért Felelős Végrehajtó Bizottságtól (Ravec) - írta a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.