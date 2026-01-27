Ismét felbukkant Harry herceg zaklatója - a biztonságiak nem tudtak mi tenni

A jelentések szerint Harry herceg egyik ismert zaklatója kétszer is csupán pár méterre volt tőle a londoni legfelsőbb bíróságon.

Pár méterre volt Harry hercegtől zaklatója Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Újra megjelent az ismert zaklató

A meg nem nevezett nőt, akiről úgy tudni, hogy a sussexi herceg biztonsági csapata számára már ismert, állítólag a bíróság nyilvános karzatán látták, mindössze néhány méterre Harrytől. Úgy vélik, amikor a herceg csapata észrevette a nőt, értesítették a bíróság személyzetét, de állítólag nem tudtak mi tenni.

Nem tehettek semmit, ők nem rendőrök. Ez egy nyilvános épület, és a nőnek joga van ott tartózkodni

- mondta egy, Harryhez közel álló forrás.

Tavaly szeptemberben, amikor Harry több hivatalos program miatt járt az Egyesült Királyságban, állítólag ugyanaz a nő két alkalommal is néhány méterre volt tőle. A beszámolók szerint a nőt egy londoni hotel mosdójában találták meg, ahol elrejtőzött, mindössze percekkel azelőtt, hogy a herceg megérkezett volna az éves WellChild-díjátadóra. Néhány nappal később Harry biztonsági csapata állítólag testtel tartóztatta fel őt az Imperial College London Robbanásos Sérülések Kutatóközpontjába tett látogatás során.

Harry herceg biztonsági csapata számára már jól ismert a nő, és állításuk szerint korábban is követte Sussex hercegét és hercegnéjét. 2024-ben még Nigériában is látták, amikor a pár ott tett látogatást.