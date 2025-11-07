Szívszorító: így búcsúztatták a tragikusan elhunyt magyar orvost

A Bors is beszámolt korábban a magyar származású orvos, Ștefania Szabo tragédiájáról, akire néhány hete a Buzău megyei sürgősségi kórház ügyeleti szobájában találtak rá holtan. Később kiderült, hogy a 37 éves orvosigazgató karjában egy infúziós branül volt, a holtteste mellett pedig erős nyugtatók dobozait találták, valamint egy üres fecskendőt, ami miatt toxikológiai vizsgálatot rendeltek el. A boncolás egy orvosi altatót, propofolt mutatott ki, ami egy rendkívül veszélyes szer: ha nem megfelelően adagolják, halált is okozhat. Ekkor felmerült, hogy Ștefania Szabo talán öngyilkosságot követett el, de az is lehetséges, hogy emberölés áldozata lett, vagy hogy baleset történt - a vizsgálat ezzel kapcsolatban még folyamatban van. Az Origo nemrég arról számolt be, hogyan búcsúztatták október 30-án az elhunyt doktornőt.

Végső búcsút vettek a tragikusan elhunyt doktornőtől / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Megható szertartás keretében búcsúztatták a fiatal doktornőt

A hírek szerint a gyászoló tömeg a Buzău Megyei Kórház udvarán álló Szent Pantaleon-templom felé indult, ahol felravatalozták az elhunytat, majd az Eroi-templom kápolnája felé vették az irányt, ami előtt az édesanyja és a testvére várta. Útközben a halottaskocsi elhaladt az új UPU–SMURD sürgősségi osztály előtt, keresztülhajtott a földalatti parkolón, és kiment a kapun, ahol 10 méteres sorban álltak a könnyeikkel küszködő orvosok, ápolók és a közeli patika dolgozói.