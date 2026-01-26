Lakás, autó, mobil: Tóth Alexet így fogadták Bournemouth-ban

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 18:50
Nem sokkal a szerződés aláírása után már bemutatkozott Bournemouth-ban a magyar válogatott labdarúgója. Tóth Alex minden segítséget megkap az angol klubtól, és erről a menedzsere, Papp Bence beszélt.
Tóth Alex gyorsan átesett a tűzkeresztségen. A 20 éves labdarúgó egy hete szerződött a Ferencvárostól a Bournemouth-hoz és szombaton - a címvédő Liverpool elleni győztes meccsen - már bemutatkozott a Premier League-ben.

Tóth Alex szombaton bemutatkozott, Szoboszlai Dominik köszöntötte őt a gyepen Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Menedzsere, Papp Bence az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában hétfőn a körülményekről beszélve elmondta, hogy Tóth Alex rendkívül jó benyomást tett Bournemouth-ban a remek angol nyelvtudásával, a klubnál pedig - mint a komoly egyesületeknél általában - segítik az első lépések megtételében, mint lakás- és autóbérlés, bankszámlanyitás, telefonbeszerzés. Azon vannak, hogy ezeket minél hamarabb elintézzék, hogy utána már csak a futballra tudjon koncentrálni.

Tóth Alex a családjára is számíthat

Papp Bence a saját szerepéről azt mondta, neki három fontos dolga volt a karrierépítés során.

Hogy megfelelően képviseljem, hogy megfelelően pozícionáljam és hogy jól védjem az érdekeit. A legvégén pedig az, hogy ne rontsam el. Úgy néz ki, hogy ez sikerült

 - fogalmazott, kiemelve a játékos legfontosabb támaszát, a családját is, amely szintén készen állt erre a nagy lépésre.

A Bournemouth legközelebb szombaton lép pályára a Premier League-ben, a Wolverhamptonhoz látogat.

 

