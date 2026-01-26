Elképesztő fogyás Erikkel: „Tavaly 9 tonnát adtak le az ügyfeleim”

Korsch Erik neve az olvasóinknak is ismerős lehet, hiszen szakértőként gyakran szerepel a Fanny magazinban, a sikeresen lefogyott ügyfelei mellett. Az elmúlt két évben közel kétezer ember vett részt a csoportos kihívásaiban, összesen 18 tonna zsírtól és víztől szabadultak meg a lefogyásuk során.
Saját elmondása szerint, mindig is kövér srác volt. Hatodikos általános iskolás korában már körülbelül 80 kilót nyomott, ami már akkor is rettentően zavarta, sok dologban befolyásolta.
– 2012-ben költöztünk ki a barátnőmmel Angliába, aki azóta már a feleségem lett – meséli. – Borzasztóan éltem. Buli, buli hátán, rengeteget ittam, összevissza zabáltam. Volt, hogy egész nap nem ettem semmit, csak kávét ittam, cigiztem, majd este magamra borítottam a hűtőt. Fiatal voltam, nem foglalkoztam az egészségemmel. Akkor már 120–125 kiló között mozgott a súlyom. Kisvárosból származom, utólag már látom, hogy be volt szűkülve a látóköröm. Angliában pedig kinyílt előttem a világ, ott ismerkedtem meg a ketogén étrenddel is, ami azonnal megtetszett. Elvégeztem egy kétéves táplálkozási tanácsadói képzést, és közben – miután megszületett a kisfiunk –, haza költöztünk. Jól ment kint a szekér, annak idején takarítóként kezdtem egy hotelben, a végére pedig igazgató lettem, mégis úgy döntöttünk, hogy itthon szeretnénk felnevelni a gyerekünket.
Öt éve kezdtem el komolyan venni az életmódváltást, rengeteget sétáltam és ketogén alapokra helyeztem az étkezéseimet. Nem fogyasztok krumplit, rizst, pékárut, tésztát, cukrot. Minden mást eszek, például húsokat, belsőségeket, zöldségeket, kemény sajtokat. Persze a fiam születésnapján én is falatozok a csokitortából, de ilyen kilengésem évente maximum tízszer van. A ketogén étrend nem csodaszer. A fogyás kizárólag a kalória deficiten múlik, így mi is ugyanúgy nézzük a kalóriákat, és a makro tápanyagokat, mert az egészségünk szempontjából az viszont nagyon nem mindegy, hogy mit fogyasztunk.
A saját átalakulásával párhuzamosan, egyre többen keresték meg, hogy segítsen nekik is lefogyni.
– Talán annak köszönhető, hogy időközben az én oldalam lett a legnépszerűbb a témában, hogy a kezdetek óta nagyon informatív voltam, nem titkoltam el semmit, és aki követett, önállóan is elkezdhette az életmódváltást – magyarázza. – Ugyanakkor, nem vettem fel semmilyen maszkot, nem akartam senkinek megfelelni. Sokan mondják, hogy nyers vagyok, és valóban igyekszem nem túlbonyolítani a dolgokat. Mindenkinek egyenesen elmondom, hogy nem azért vagyok itt, hogy megnyugtassalak, hanem hogy felébresszelek. Bárki le tud fogyni, ha akarja. Sok ügyes ember van, csak az elején még nem tudják, hogy ügyesek, de közben rájönnek, hogy határ a csillagos ég. Anyukáktól, vállalkozóktól, mindenkitől azt a kifogást hallom a leggyakrabban, hogy nincs idejük, de az embernek szüksége van rá, hogy egy picit önző legyen. Persze tudom, hogy ettől a mondattól a 3-4 gyerekes anyukák szemöldöke felmegy a fejük tetejére.
De ha nem változtatunk, valóban sokkal kevesebb idő fog maradni, mint amennyi lehetett volna. Szóval, igenis egy picit önzőnek kell lenni, és szánjunk időt a mozgásra, étkezésre, tudatosságra. A lényeg, hogy ne hallgassunk a pillanatnyi érzelmeinkre, hanem a fő célt tartsuk szem előtt. Azok a sikerélmények pedig, hogy nem rendeltünk pizzát, nem ettünk süteményt, lendületet adnak a következő naphoz. Ezek a mindennapi apró változások hozzák az átütő eredményt, és nem a tabletták vagy injekciók.
Erik szívét-lelkét beleteszi, hogy az ügyfelei ráérezzenek, mekkora erő van bennük és elhiggyék, hogy valóban bármit képesek elérni a fogyás terén.
– Van olyan típus, aki annyira stresszel, hogy már reggel nyolckor szédül, remeg a keze – meséli. – Nekik fontos az, hogy ha reggel hatkor vagy este tízkor üzennek nekem, akkor is pár percen belül válaszoljak, különben a régi szokása alapján az ételhez nyúl. De vannak olyanok is, akik a nyolchetes program alatt egyáltalán nem keresnek, csak a végén beszámolnak a sikerükről. Nagyon változó, kinek milyen az életmódváltása, hiszen minden ember más.
Én ebben a munkában találtam meg a szenvedélyem. Sokszor élőben is találkozok az ügyfelekkel, meglátogatnak itt, Szigetváron, vagy ha járok valamerre az országban, akkor összefutok néhányukkal. Hatalmas élmény látni a ragyogást, a boldogságot, a szeretetet a szemükben. Volt olyan, hogy a máltai nyaralásunkon, a belvárosban sétáltunk és egy ötvenes hölgy rohant hozzám, a nyakamba borult és elmesélte, hogy megváltoztattam az életét.
Rengeteg olyan üzenetet kaptam, hogy azért nem vetettek véget az életüknek, mert megismerkedtek velem, életmódot váltottak s ezáltal minden megváltozott.
Néhány éve az egyik csoportomban összejött egy pár, később összeházasodtak, fiúk született, az Erik nevet adták neki.
Amikor ilyen üzeneteket kapok, van, hogy mosolygok, van, hogy bőgök. Ez mind olyan elismerés, amit nem sok ember élhet át. Sokszor alig hiszem el, hogy ilyet fordult velem a világ. A kezdetek óta ez a mottóm: legyetek jófejek, mert ingyen van, és szebb lesz tőle az élet! Régóta hiszek ebben. Igyekszem minden este megállni, nem természetesnek venni, ami velem történik és hálát adni ezért a sok jóért, amit az emberektől kapok…
