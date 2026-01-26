Elképesztő fogyás Erikkel: „Tavaly 9 tonnát adtak le az ügyfeleim”

Korsch Erik neve az olvasóinknak is ismerős lehet, hiszen szakértőként gyakran szerepel a Fanny magazinban, a sikeresen lefogyott ügyfelei mellett. Az elmúlt két évben közel kétezer ember vett részt a csoportos kihívásaiban, összesen 18 tonna zsírtól és víztől szabadultak meg a lefogyásuk során.

Erik rengeteg embernek segített már a fogyásban az évek alatt

Fotó: Fanny magazin

„Borzasztóan éltem a fogyás előtt”

Saját elmondása szerint, mindig is kövér srác volt. Hatodikos általános iskolás korában már körülbelül 80 kilót nyomott, ami már akkor is rettentően zavarta, sok dologban befolyásolta.

– 2012-ben költöztünk ki a barátnőmmel Angliába, aki azóta már a feleségem lett – meséli. – Borzasztóan éltem. Buli, buli hátán, rengeteget ittam, összevissza zabáltam. Volt, hogy egész nap nem ettem semmit, csak kávét ittam, cigiztem, majd este magamra borítottam a hűtőt. Fiatal voltam, nem foglalkoztam az egészségemmel. Akkor már 120–125 kiló között mozgott a súlyom. Kisvárosból származom, utólag már látom, hogy be volt szűkülve a látóköröm. Angliában pedig kinyílt előttem a világ, ott ismerkedtem meg a ketogén étrenddel is, ami azonnal megtetszett. Elvégeztem egy kétéves táplálkozási tanácsadói képzést, és közben – miután megszületett a kisfiunk –, haza költöztünk. Jól ment kint a szekér, annak idején takarítóként kezdtem egy hotelben, a végére pedig igazgató lettem, mégis úgy döntöttünk, hogy itthon szeretnénk felnevelni a gyerekünket.

Öt éve kezdtem el komolyan venni az életmódváltást, rengeteget sétáltam és ketogén alapokra helyeztem az étkezéseimet. Nem fogyasztok krumplit, rizst, pékárut, tésztát, cukrot. Minden mást eszek, például húsokat, belsőségeket, zöldségeket, kemény sajtokat. Persze a fiam születésnapján én is falatozok a csokitortából, de ilyen kilengésem évente maximum tízszer van. A ketogén étrend nem csodaszer. A fogyás kizárólag a kalória deficiten múlik, így mi is ugyanúgy nézzük a kalóriákat, és a makro tápanyagokat, mert az egészségünk szempontjából az viszont nagyon nem mindegy, hogy mit fogyasztunk.

„Az időhiány a leggyakoribb kifogás”

A saját átalakulásával párhuzamosan, egyre többen keresték meg, hogy segítsen nekik is lefogyni.