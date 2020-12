Vivien klónjába zúgott bele Fecsó

Néhány hónapja még azt nyilatkozta, élvezi a szabadságot, hogy szingliként senkinek sem kell elszámolnia, merre jár éppen. Most azonban eltalálta Ámor nyila Szegedi Ferencet, akinek szinte kísértetiesen hasonló karakterű hölgyek jönnek be.

Fecsó még a tavaszi karantén alatt vált el Vasvári Vivientől, akivel egy év házasság után úgy döntöttek, nem folytatják. Nyáron belebonyolódott egy rövid románcba, amelynek hamar vége is szakadt, ősszel már a boldog szingli életről áradozott a népszerű vállalkozó. A tél újabb fordulatot hozott: úgy tűnik, rátalált a nagy őre.

Alig pár hete lobbant fel a szerelem lángja Fecsó és a modell Bea között,

ezért a pár egyelőre nem gondolkodik azon, mi lesz a jövőben, csak élvezi a románcot.

– Csak úgy jött, megláttuk egymást, és szép lassan alakult kettőnk között a szerelem. A karantén, úgy látszik, ezt váltotta ki belőlem, most nem tudtam ellenállni, beleszerelmesedtem – meséli boldogan a lapunknak a bohém üzletember, akinek szerelmi élete úgy változik, mint az évszakok a Kárpát-medencében, egy dolog azonban állandó:

modellszépségű barátnői úgy hasonlítanak egymásra, mintha testvérek lennének:

dús keblek és ajkak, darázsderék – a leírás éppúgy illik Beára, mint Vasvári Vivienre .

– Ez a típus a zsánerem, lehet a keresztem is, de nem tudok, és nem is akarok ezen változtatni. Élvezem, ami most van, és boldog vagyok – kommentálja Fecsó. – Még nem tudjuk, együtt töltjük-e az ünnepeket. Majd kiderül, még friss a kapcsolat, szóval szépen alakul, de örülök, hogy ő van most az életemben – teszi hozzá a szokásos lazasággal Fecsó.