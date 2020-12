Szemtől szembe: keményen odaszólt a Viszkis Horváth Évának

Ambrus Attilát az egykori szépségkirálynő küldte haza a Farm VIP műsorából.

A Farm VIP hétfői adásában nagy változások történtek: egyesültek a csapatok, összeköltöztek a parasztházba, és most már mindenki magáért küzd. A műsor végén pedig egy embernek távoznia kellett. Horváth Éva és Ambrus Attila egyforma számú szavazatot kapott, így nekik kellett menni párbajozni. A műsorvezető-modell a logikai feladatot választotta, mert úgy gondolta, nem lett volna fair egy ügyességi feladat Ambrus Attila sérült kezével. A játékot végül Horváth Éva nyerte, a Viszkisnek kellett távoznia.

A Farm, ahol éltünk beszélgetős műsorban ezek után vendégül látták Horváth Évát és Ambrus Attilát is. A műsor azért is érdekes, hiszen a Viszkis korábban azt nyilatkozta, soha többé nem hajlandó egy asztalhoz ülni a szépségkirálynővel.

Természetesen szóba került a kiválasztás és a párbaj is. Horváth Éva azt mondta, taktikai okokból választották éppen Ambrus Attilát, mert erős játékosnak tartották.

"Felmértük, hogy Attila a legerősebb játékos. Ügyes, logikus, erős, és ha most nem ejtjük ki, akkor utána, a játékok folyamán egyszerűen esélyünk sem lenne" - vallotta be Horváth Éva. Ambrus Attila is osztotta ezt a statégiát, mint mondta, ő is azért választotta Évát, mert a csapat legerősebbjének gondolta.