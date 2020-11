Mi ez a bajusz?! Magnum lett Krausz Gáborból! fotó

View this post on Instagram

Hogy miért lett bajuszos a Krauszom? November a bajusznövesztés hónapja. Sokan még mindig nem tudják, nincsenek tisztában azzal, hogy ez nem egy idióta hóbort, hanem célja van. Nem is akármilyen. Férfiak ezreit érintő betegségekre hívja fel a figyelmet és arra, hogy az időben elvégzett szűrővizsgálat bizony életet menthet. Hogy jön ide a bajusz? A bajusz ennek a fontos nemzetközi jótékonysági mozgalomnak a jelképe, hasonlóan a nők mellrákellenes rózsaszín szalagjához. Lévén, hogy nagyon kevés ilyen jellegű kezdeményezés van, ki ne szeretne férfiként részt venni a Movemberben? Bajuszra fel Uraim👏🏻🥰👨🏻‍🍳👦🏼 #movember