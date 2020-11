Dukai Regina is elkapta a koronavírust

Hazánkban is egyre több sztár számol be arról, hogy elkapta a koronavírusjárványt. Hiába az előírások betartása, a maszkviselés és a távolságtartás, így is rengetegen átesnek a világjárványon.

Dukai Regina a közösségi oldalán számolt be a követőinek arról, hogy

ő is megfertőződött, pozitív lett a koronavírus tesztje,

s valószínűleg az egyik családtagjától kapta el a vírust, akit rosszullétek gyötörtek. Regina azt is elárulta, hogy az ízületi fájdalmakat leszámítva egyelőre semmilyen komolyabb tünete nincsen, ám csütörtökig így is karanténban kell lennie.

Mielőbbi gyógyulást kívánunk neki!