Détár Enikő: Hiányozni fog a párom

Nehéz szombat este vár a Dancing with the Stars versenyzőire. A hatodik adásban ugyanis a korlátozási törvények miatt nem szurkolhat rokon vagy hozzátartozó a stúdióban.

Nehéz szombat este vár a Dancing with the Stars versenyzőire. A hatodik adásban ugyanis a korlátozási törvények miatt nem szurkolhat rokon vagy hozzátartozó a stúdióban.

Nem kíméli a koronavírus-helyzet a TV2 giga­-show-ját sem, szombat este komoly változásokkal kell szembenézniük a Dancing with the Stars készítőinek és a ver­senyzőknek is.

Eddig óriási segítség volt a táncosok számára, hogy a stúdióban a rokonaik, szeretteik, esetleg a menedzserük is ott ült a nézők soraiban, a produkció előtt vagy után elég volt csak odapillantaniuk, és tudták, hogy nincsenek egyedül, van, aki tá­mogatja őket . Ez most megváltozik. A hatályos korlátozó intézkedések miatt ugyanis szombaton már nem lehet bent senki a stúdióban, aki nem a munkáját végzi. Így elkerülhetetlenné vált, hogy

a versenyzők hozzátartozói csak otthonról, a tévéből nézhessék a produkciókat.







A hozzátartozók helyét statiszták veszik át © Ripost

A Bors információi szerint a stúdióban a műsor stábja, vagyis a technikusok, sminkesek, ruhások, öltöztetők lesznek jelen, természetesen a zsűri és a szereplők mellett.

A stúdióban elhelyezett székek természetesen nem maradnak üresen, hiszen bevett szokás szerint statiszták segítségével fokozzák a hangulatot.

Azok viszont nem ülhetnek be, akik megvették a jegyüket a műsorra, hiszen ők a kijá­rási tilalom miatt egyébként sem tartózkodhatnak az utcán este nyolc után.

Megkérdeztük a TV2-t, hogy konkrétan milyen intézkedéseket terveznek a műsorral kapcsolatban, válaszként a csatorna rövid közleményt adott ki:

„A Dancing with the Stars szombati élő adása az érvényben lévő rendelkezéseket betartva kerül megrendezésre, a nézők 20.00-tól láthatják a műsor hatodik epizódját.”

– Nehéz dolog ez… – mondja a Borsnak Détár Enikő. – Az első adás óta, minden egyes al­kalommal ott volt velem a stúdióban Péter, a párom és a menedzserem is, akiknek a jelenléte rendkívül fontos számomra emberileg és művészi­leg is . Hiányozni fognak. A szünetekben eddig mindig váltottunk pár szót, vagy csak összenéztünk, és már az is elég volt ahhoz, hogy újra lendület­ben legyek, ha egy-egy percre esetleg nem tudtam megfelelően koncentrálni. A szeretteink virtuálisan fogják a kezünket a műsorban – úgy érzem beszélhetek nyugodtan a többi táncos és versenyző nevében is –, nélkülük biztosan nehezebb dolgunk lesz . De megoldjuk.

Azért vagyunk itt, hogy szórakoztassunk, és bár most nehezített körülmények között,

mind azon vagyunk, hogy színvonalas műsort csináljunk.