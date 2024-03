Továbbra sincs semmi hír VV Fanni szobráról

VV Fanni gyilkosát 2023. május 17-én ítélték másodfokon 20 év börtönbüntetésre. B. László sosem ismerte be a bűntényt, a hat évig tartó tárgyalássorozata alatt végig azt állította, hogy Novozánszki Fanni halálához semmi köze. Az egész országot megrázó bűnügy végül úgy zárult le, hogy az eltűnésekor mindössze 24 éves lány holtteste sosem került elő. Az azonban bizonyosságot nyert, hogy a Való Világ egykori játékosának a pénz miatt kellett meghalnia, a gyilkosának ugyanis súlyos anyagi gondjai voltak.

VV Fannit 24 évesen ölték meg, nyereségvágyból. (Fotó: Bors)

Véres pénz

Az ítélethirdetés után a bíróság visszajuttatta Fanni szüleinek a nyomozás alatt lefoglalt összes bizonyítékot, többek között 4,5 millió forintnak megfelelő valutát is. A pénzt, amit Fanni plasztikai műtétre gyűjtögetett, és amiről tudomást szerzett B. László is... A "véres pénzről" a szülők már a nyomozás elején tudomást szereztek, és igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy soha ne kelljen a kezükbe fogniuk, de sajnos a jog szerint még arra sem volt lehetőségük, hogy lemondjanak róla, elkerülhetetlen volt, hogy egyszer csak a kezükbe nyomják. Ez 2023-ban meg is történt.

B. László a másodfokú ítélethirdetés pillanatában a Fővárosi Ítélőtáblán. (Fotó: Végh István)

Emlékhely

Novozánszki Fanni szülei úgy döntöttek, hogy ebből az összegből egy mellszobrot készíttetnek egy szobrásszal, és megpróbálnak engedélyt szerezni ahhoz, hogy a főváros - minél közelebb a lakóparkhoz, ahol élt - engedélyezze, hogy közterületen lehessen kiállítva. Egyfajta emlékhelyet terveznek, hogy soha ne kerüljön feledésbe a lányuk neve. A szobor azonban a mai napig nem készült el.

Hogy miért a csúszás, arról egyelőre nincsenek információk, annyi bizonyos, hogy utoljára tavaly ősszel volt szó arról, hogy elkészülnek vele...

Kerestük az ügyben a család jogi képviselőjét, hátha ő tud információval szolgálni, de dr. Lichy József időt kért, és azt ígérte, hogy egy későbbi időpontban tájékoztatja a nagyközönséget a fejleményekről.