Ez a közös Donald Trumpban és a Barátok közt színészében

Idén lesz 20 éve, hogy Tihanyi-Tóth Csaba és felesége, Bognár Rita összekötötték az életüket. A 10. évfordulójukat igazán látványosan ünnepelték, erről a színész a hot! magazinnak mesélt, ahogyan arról is, mi várható az idei jeles napon.

Tihanyi-Tóth Csaba és Bognár Rita 2004-ben fogadtak örök hűséget. (Fotó: Nagy Botond/archív)

Ám az esküvőjük sem volt kevésbé emlékezetes! Hatalmas lagzit csaptak ugyanis, amit nem akármilyen szertartás előzött meg.

A Szent István Bazilikában tartottuk, ahol rengeteg ember volt. Még a nem meghívottak is ott voltak.

— mesélte Csaba nevetve. A mulatságra persze már nem fértek be a bámészkodók, de így is seregnyi ember ünnepelte a művészpár egybekelését.

A lagzira meghívottak száma 200 fő volt, és Mága Zoltán húzta a talpalávalót!

— emlékezett a színész a szenzációs estére. Már alapjában véve a zenei élmény miatt nagy szó, ha valaki élőben hallgathatja a hegedűmestert, de hogy a saját esküvőjén rophassa a muzsikájára, az szinte egyedülálló.

Mága Zoltán zenélt a nagy napon. (Fotó: Nagy Botond/archív)

Tihanyi-Tóth Csaba évtizedekkel megelőzte a korábbi elnököt

Még Donald Trump, az Egyesült Államok korábbi elnöke is csak résztvevő volt egy rendezvényen, ahol Mága Zoltán fellépett – igaz, 19 évvel később. Az elnök akkor tréfásan meg is jegyezte, hogy a Mága név egyezik az ő M.A.G.A. kampányszlogenével, ami a „Make America Great Again”, vagyis „Tegyük újra naggyá Amerikát!” rövidítése.

De nem csak a mesterre hárult a szórakoztatás feladata. Ahogy Csaba fogalmazott:

Zoltánon kívül volt egy cigányzenekar, és egy tánczenekar is, akik váltották egymást; végtelenül nagy buli volt.

Úgy szokás, hogy az esküvőt a nászút követi, de Rita és Csaba esetében ez sem a hagyományos módon történt, lévén a Barátok közt című sorozat akkor élte fénykorát. Így a pár Csaba forgatási rendjéhez igazítva, még a nagy nap előtt eltöltött majdnem 10 napot Egyiptomban, ahol saját idegenvezetővel leshettek be az ókori kultúra szépségeibe.