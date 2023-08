Elfajultak a bókok a TV2 műsorvezetőjének fotója alatt

A csinos időjós továbbra is bombaformában van, ezt most is bizonyította egy bikinis fotóval. Bőven akadnak rajongói, akár a sztárvilágból, akár a civilek közül. Végig böngészve az Instagram fotóit ez nem is csoda, okkal rendelkezik nagy követőbázissal.

Korábban így nyilatkozott a Borsnak testalkatával kapcsolatban:

– A titok a rendszeres testmozgás. Nem viszem túlzásba, de egy héten háromszor minden körülmények között sportolok. A tévé mellett aerobic és zumba oktatóként dolgozom, és mivel egész évben rendszeres a mozgás, a hosszú távon, lassan felépített, arányos izomzat megmarad – mesélte.

Perverz reakció is feltűnt

Hiába, hogy augusztust írunk, s annak is az elejét, sajnos mégis – túl korán – beköszöntött az őszi időjárás. Sylvi is szomorkodva tette ki Instagram-posztját.

„Visszasírom a fülledt nyári éjszakákat, forró nappalokat!” – írta a nyári időre emlékezve, amit pár hete még magunkénak is tudhattunk.

„Csudaszép vagy ! Árad belőled az energia!” – üzente Sylvinek kolléganője, Kandász Andrea. – Sokat jelent a férfiak bókja, de amikor egy nő dicséri szembe a másikat, az aztán kiváltképp megmelengeti a szívem – mondta korábban kérdésünkre a csinos időjós.

Azonban lejjebb görgetve egy nem kicsit furcsa kommenttel találhatjuk magunkat szembe. Egy fiatal, lábfétissel rendelkező férfi olyan hozzászólást tett, amit nem lehet komolyan venni, és Sylvi is csak nevetni tudott rajta.

„Gyönyörű a lábfejed Sylvia” – a mondatot pedig két csókos emojival spékelte meg. A férfi több, hasonló tartalmú kommentet is írt a TV2 sztárja számára.