Káros szenvedélyéről vallott a világsztár – Egyenesen a halálba cigarettázza magát

A világsztár egy amerikai, a Full Send Podcast műsor vendége volt, ahol többek között beszélt a Jusstin Bieberrel való kapcsolatáról, és a káros szenvedélyeiről is. Ott árulta el, hogy brutálisan sokat cigizik, de ahogy említi: ez Johnny Cashre sem volt rossz hatással.

Egy igazán szar napon – és azért valljuk be, elég vékony határvonal van a jó és egy nagyon szar között – 40-45 szálat szívok el. A második doboz után már nyugtatom magam, és mire a harmadikhoz érek, már csak megállapítom, hogy egy darab szar vagyok, aludnom kéne – mondta Post Malone.

Elmondta, hogy volt olyan is, amikor akár 80 szálat is elfüstölt naponta. Míg korábban az ágyban is dohányzott, mit sem törődve azzal, hogy az életveszélyes lehet, ma már ezen a rossz szokásán sikerült változtatni. Egy dolog miatt mégis aggódik, hogy a hangszálai sínylik majd meg ezt, de rámutatott Johnny Cashre.

– Nézd, ő egész életében dohányzott. És milyen jól hangzott, mikor énekelt vagy beszélt, ugye? – tette fel a kérdést az extravagáns rapper.