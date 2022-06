Erre vágyott a legjobban Pásztor Erzsi: „Az unokáim miatt szerettem volna Halhatatlan lenni”

A Halhatatlanok Társulatának örökös tagjává választották Pásztor Erzsit. A döntést a közönség hozta meg szavazáson, de a díjra jelölt művészeket szakmai bizottság választotta ki. Az elismerés a színésznő régi vágya volt már, és jobban örül neki, mint bármelyik díjának - írja Metropol.



Erre vágyott a legjobban

– A pályám során mindig örültem, ha valamilyen díjat kaptam, de egyikre sem vágytam igazán. Ez, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagsága volt az egyetlen, amit már évek óta nagyon szerettem volna megkapni – árulta el a Metropolnak Pásztor Erzsi.



Unokái miatt akart Halhatatlan lenni



A Kossuth-díjas színésznő az unokái miatt vágyott az elismerésre. Julia és Aaron mindketten külföldön élnek, de azzal persze tisztában vannak, mennyien szeretik itthon a nagymamájukat.

Az unokáim miatt szerettem volna Halhatatlan lenni. Már évekkel ezelőtt eldöntöttem, hogy ha egyszer eljön az ideje, nem akarok klasszikus temetést, inkább szórják szét a hamvaimat. Sírom tehát nem lesz, ahová ellátogathatnak, de ha elsétálnak a Nagymező utcába, mindig láthatják a lábnyomomat a betonban. Ez most megvalósul, szeptember 17-én, ünnepélyes keretek között elhelyezik a cipőtalp-nyomomat a Halhatatlanok sétányán. Óriási öröm ez számomra, boldogabb vagyok, mint amikor megkaptam a Kossuth-díjat, pedig ez az elismerés nem jár semmiféle pénzjutalommal. Egyet sajnálok csak: ha tehetném, minden jelöltnek megadnám a Halhatatlan titulust, hiszen mindannyian megérdemlik! – utalt Szegedi Erikára és Tordai Terire, akiket szintén jelöltek a díjra.

Rengeteg szeretetet kap a közönségtől

A szeretet a mai napig árad felé az emberektől, amit vissza is ad; közvetlen, kedves jelleme miatt az utcán is sokan megállítják és az előadások után is vastapssal méltatják.

– Nem is tudom elmondani, milyen nagy öröm számomra, hogy ennyi szeretetet kapok a közönségtől és a kollégáktól is, a mostani elismerés pedig csak tetézte ezt a boldogságot.