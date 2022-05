Solti Berni drámai vallomássa: jelenleg is hormonkezelést is kap

Pár héttel ezelőtt derült ki, hogy Solti Ádám évekig szeretőt tartott a felesége mellett, aki 2020-ban terhes is lett tőle és tavaly megszületett a gyerekük. Solti Berni megbocsátott, a férje mellett maradt, és most együtt szerepelnek a TV2-n a Drágám, add az életed!-ben. Berni jelenleg is hormonkezelést is kap, hogy megszülethessen első közös gyermekük.

Az első adás után az influenszer külsejét is kritizálták, aki visszaírt egy kommentelőnek - szúrta ki az Origó.

Valóban nem voltam „életem formájában” a két hónappal ezelőtt felvett műsorban. Nem vagyok „életem formájában” most se, és vélhetően egy jó idegig nem is leszek méh, ezt pedig vállalom és kicsit sem szégyellem.