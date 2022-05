Kisbabájuk születése óta először randiztak újra Rácz Jenőék

Rácz Jenő és feleségének egy hónapja született meg a kislányuk, ami a legnagyobb boldogságuk. De nem felejtették el azt sem, hogy egymásra is figyeljenek és ápolják kettejük kapcsolatát is. Most kettesben töltöttek egy kis időt és kiélvezték egymás társaságát, valamint fenntartsák szerelmüket.

Rengeteg rajongójuk is megjegyezte kommentekben, hogy biztos sokan megszólják őket azért, mert kettesben mozdultak ki otthonról. Ezért rengetegen védelmükbe is vették a szerelmeseket, hogy nincs azzal semmi baj ha magukra is fordítanak egy kis időt.