„Pontosan tudom, mit érez” – Rajongója fordult segítségért Judyhoz

Judyhoz nagyjából egy hónappal ezelőtt érkezett egy kétségbeesett üzenet egyik rajongójától. Az énekesnőről köztudott, hogy imádja az állatokat, így azonnal megérintette a lány története, akinek kutyái tűntek el. Nem adja fel a keresést, és mindent megtesz, hátha előkerülnek imádott állatai. A Groovehouse énekesnője Instagram-oldalán osztotta meg a felhívást, melyben minden részletet meg lehet találni az ebekről, hátha valaki látta őket és pontos információval tud szolgálni.

Fontos, hogy minél több emberhez eljusson a felhívás, és minél többen osztják meg, annál nagyobb esély van a hazatérésükre – kezdte lapunknak Judy.

– Sajnos pontosan tudom, mit érez a gazdi, hiszen nekem is több alkalommal veszett el kutyusom. Én is az utolsó követ is megmozgattam, hogy előkerüljenek. Nekem szerencsém volt, mert viszonylag hamar hazatértek. Természetesen nem volt kérdés, hogy a közösségi oldalamat felhasználva én is hírt adtam az esetről. Nagyon szorítok, hogy visszakerüljenek szeretett gazdájukhoz – mondta lapunk érdeklődésére.