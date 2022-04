Erről még soha nem beszéltem! – Három babát veszített el a magyar zenész és felesége

Több babát is elveszített Szentmártoni Imre, művésznevén St. Martin és felesége. A zenész, szaxofon- és pánsípművész valamint kedvese, Ildikó és fiuk, Norman Kandász Andrea YouTube-műsorának vendége voltak, ahol elmesélték, nem ők döntöttek úgy, hogy nem született második gyermek.

A művész felesége már Normannal is veszélyeztetett terhes volt. Hetekig feküdt kórházban, infúzióra kötve. Amikor viszont beindult a szülés, mindössze 10 perc alatt lezajlott.

Szentmártoni Imre nagyon gyorsan felnőtt az apaszerephez, de elmondták, nem ők döntöttek úgy, hogy nem lett második gyermek.

Több helyzet is volt, gyakorlatilag három – mondta a zenész.

Felesége hozzátette, még évek múltán sem szeret róla beszélni. Az utolsó baba elvesztését – amikor 40 éves volt – így idézte fel:

A kórházban egy olyan kórterembe raktak, ahol éppen megszültek, én meg éppen elvesztettem, és akkor gondoltam, ez milyen igazságtalan. Legalább olyan kórterembe rakta volna, ahol olyanok vannak, akikkel érzelmileg egy hullámhosszon vagyok. Nagyon sajnálom, hogy így alakult – emlékezett vissza.

A magzat ekkor 12-13 hetes volt.

Erről nem is beszéltem még, nem is tudják sokan. Az egyik barátnőmnél dolgoztam pont, ő vitt be a kórházba! – mesélte.

Ildikó azonban próbál pozitív lenni, mert jól tudja, másnak egyetlen gyermeke sem lehet, vagy csak nagyon nehezen.