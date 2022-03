Meghódította a Cotopaxi vulkánt a Megasztár sztárja

Torres Daninak február végén ért véget ecuadori kalandja. Az énekes családlátogatáson járt édesapjánál, de összekötötte a kellemeset a hasznossal, és mindamellett, hogy végre szeretteit magához ölelhette, bakancslistáján is kipiált egy-egy pontot.

Édesapám egy neves hegymászó, úgy nőttem föl, hogy mindig a hegyek között túráztunk. Gyerekkori álmom teljesült, ugyanis régóta szerettem volna megmászni a 5897 méter magas Cotopaxi nevű, mai napig aktív vulkánt. Úgy indultam neki a családlátogatásnak, hogy ezt a vágyamat is teljesítem. Persze erre föl kell előre készülni, rá kell edzeni, plusz a magassághoz is akklimatizálódni kell, ezért elengedhetetlen egy-egy kisebb csúcs teljesítése előtte. Ilyen volt a 4696 méteres Pichincha csúcs. Kézenfekvő volt, hogy ott kezdem és megmászom. Ezek egy-egy napos túrák, és nagy örömömre szolgált, hogy édesapám is volt, amire elkísért – mesélte a Borsnak Torres Dani.

Dani édesapja Ecuadorban ismert hegymászó. Fotó: Torres Dani

A zenész Budapesten is aktívan, edzőteremben készült, hogy megfelelő erőnléttel vágjon neki a sok-sok kilométernek.

– Van egy gyönyörű kráter tó, a Quilotoa, azt például apuval együtt mászkáltuk körbe. Jó gyalogtúra, mert 3900 méteren fekszik. Ez is hozzátett, hogy utána sikeresen teljesítsem a Cotopaxi-t – fűzte hozzá.

Dani mindamellett, hogy édesapjával is sok időt töltött, rég látott testvérével is megtalálták a tökéletes helyet arra, hogy átbeszéljék az elmúlt éveket.

– Az öcsém is kint él, és már öt éve nem találkoztunk. Egy hetet töltöttünk együtt a tengerparton kettesben, jó kis lazulás volt – emlékezett vissza, majd hozzátette, a távolság miatt sajnos sokkal ritkábban tud együtt lenni a családjával, mint azt szeretné.

Fotó: Torres Dani

– Apukám a világjárvány előtt sokat járt üzleti úton Európában, valahogy mindig összehoztuk, hogy tudjunk találkozni, de ez nem olyan, mint ahogy most kint voltam. Nagymamámékat is ritkán látom, pedig nagyon közel állnak a szívemhez, hiányoztak már – fűzte hozzá az énekes, aki még szívesen maradt volna, azonban itthon már számos feladat várta, hazaérkezése után azonnal fejest ugrott a munkába.

– Megállás nélkül dolgozom, pedig még átállnom és kipihennem sem sikerült magam teljesen. Már túl vagyok egy hétvégi egy koncerten, közben beindultak a stúdiómunkáim, emiatt a saját negyedik lemezemnek az elkészítése kicsit csúszik. Egy hónapon belül egy teljesen új, meglepő dallal szeretnék kijönni. Tele vagyok tervekkel – hangsúlyozta Torres Dani.