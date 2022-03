Keleti Andrea a férjéről: „A legjobb barátom Zoli!”

Keleti Andrea elárulta, mi lehet az oka annak, hogy ennyi év után is nagyon jól működik a házasságuk.

Szerintem az, hogy a mi kapcsolatunk a mai napig ennyire erős és masszív, annak is köszönhető, hogy a kezdetektől sok közös tervünk, álmunk, feladatunk van. És a humor nagyon fontos. Ezért olyan nagy válságokat sosem éltünk meg.

A legjobb barátom Zoli! Ha valami gondom van, hozzá fordulok, de ő is szerencsés, mert olyan típus vagyok, hogy nem bonyolítom túl a dolgokat, könnyen túllépek a sérelmeken, nem akadok fent apróságokon – mondta Andrea, aki azt is elárulta, egymáson kívül a tánc és a közös tánciskolájuk is közös szerelem az életünkben.

– Olyan, mintha három gyerekünk lenne, kettő már sínen van, a harmadik kicsit betegeskedett az utóbbi időben, mint megannyi vállalkozás, de most már talán ez is újra rendbe jön – magyarázta Andi, Andi, aki a munkaterén nyugodtabb időszakot is kihasználta:.10 kilót fogyott egy palesztin és grönlandi csodanövényeket tartalmazó étvágycsökkentő segítségével.

– A férjem büszke rám, de leginkább arra, hogy jól érzem magam a bőrömben én pedig annak örülök, hogy önsanyargatás nélkül értem el a célom és újra jók rám a 2 számmal kisebb ruháim. Zolinak is könnyebb így emelgetni a parketten. Több időnk lett egymásra is, most, hogy a gyerekek nem igénylik már annyira a társaságunkat, élvezzük a szabadságot – tette hozzá titokzatosan Andrea, aki 9 évvel idősebb a férjénél, ám ez egyáltalán nem látszik rajtuk.