Bulizó rockerből gondoskodó apuka lett Tóth Szabi

A Sugarloaf zenekar alapító tagja, Tóth Szabi mindig is tudta, hogy zenész szeretne lenni. A kilencvenes évek közepétől datálható zenekar mára már a hazai zenei élet egyik meghatározó együttese, és a kezdetekben fiúzenekarként működő banda az elmúlt évek alatt olyan nagyszerű énekesnőket is a frontemberének tudhatott, mint Dér Heni.

A zenekar szekere stabilan megye előre, aktív részesei a magyar zenei életnek, és ez így volt Heni kiválása után is. Ekkor Muri Enikővel a fronton folytatták.

A szomszéd gyerektől kaptam tiniként egy Duran-Duran lemezt, így indul a történet. Megláttam, hogy milyen vagányak, biztosan sok csajuk van, és eldöntöttem, hogy zenész leszek – mesélt Tóth Szabi a kezdetekről. Elmondta, hogy februárban úgynevezett uborkaszezon van a zenészeknél, azonban a fontos, de nem látványos háttérmunkálatok, mint stúdiózás, új látványelemek kitalálása a turnéra, sok technikai egyeztetés vagy klip-utómunkák ekkor zajlanak. Ahogy közeledik a nyár, egyre feszültebb a tempó, és a szezonban már nincs kreatív munka, főként a fellépések körüli teendőkkel telik az idő.

Fotó: kisskrisztiii.com

Nagy kanállal ette az életet

A Sugarloaf zenekar nagyrészt Tóth Szabi munkájának gyümölcse, a pop-rock műfajában pedig kiemelkedő, hogy ennyi éven keresztül napjainkig sikerrel koptatja a hazai színpadokat.

Szerintem nincs színpad itthon, ahol nem álltam volna még – újságolta Szabi, és azt is hozzátette, hogy imádja azt, hogy azzal foglalkozhat, amit igazán szeret. Azonban azt is elmondta, hogy a közönség sokszor nem látja, hogy ez az életforma mekkora áldozatokkal jár. Kell hozzá egy nagy adag fizikai erőnlét, és még ennél is több pszichés fittség.

– Én rendszeresen végigugrálom a két órás koncertet. Azt vallom, hogy a közönség arra rezonál, ami a színpadon történik. Életbevágóan fontos, hogy kapjunk visszajelzést a publikumtól – beszélt nekünk Szabi a kulisszatitkaikról, és elmesélte azt is, hogy volt idő, amikor függő lett a közönség szeretetétől. Elmondta, hogy nagyon kell vigyázni vele, könnyű rászokni a folytonos pozitív visszajelzésre.

Fotó: kisskrisztiii.com

Ez olyan, akár egy pszichés drog, egyszerűen függővé válsz, még többet akarsz belőle, és ebben van a veszélye– vallotta be a zenekarvezető. Azt is elmesélte, hogy a rockzenész élet tele van kísértésekkel, azonban a legtöbb ilyentől muszáj józan döntésekkel elhatárolódni. Szabi bevallotta, hogy ez neki sem mindig sikerült, és tett jó pár olyan dolgot, amire mai fejével nosztalgiával emlékszik vissza.

– Habzsoltuk az életet, ezt elismerem. Amikor éppen nem a színpadon álltam, akkor kiélveztem a zenész élet adta lehetőségeket. Óriási bulijaink voltak, és persze, ami ezzel jár. Nagykanállal ettünk az nagybetűs élettel teli fazékból – nosztalgiázott Tóth Szabi, és hozzáfűzte, hogy például a zenekarnak volt egy listarendszere a szebbik nemre vonatkozóan, melyet szép számmal töltött ki egy-egy koncert után minden csapattag.

Lassuló élet

A megannyi átbulizott év után végül lassanként Szabinál is eljött az a pillanat, hogy megunta kissé ezt az intenzív életet. Az igazi nagy változást a kisfia születése hozta, és az hogy családot alapított.

2008-ban a fiam, Olivér születése után lassabbra vettem tempót, ez egy nagy változás kezdete volt. Imádom a kapcsolatom a gyerekkel, igazi bizalmi viszony van köztünk– mesélte a Borsnak a büszke apuka. Oli már tiniként éli a fiatal felnőttek életét, és példaként tekint édesapjára. Szabi biztatja, hogy tegye le a voksát olyan dolgok mellett amik igazán érdeklik és ezekben érvényesülni is tud, legyen az zene vagy sport, mert a legnagyobb félelme az, hogy elkallódik a fia, vagy rossz társaságba keveredik. Ezért kosarazik, emellett jól tanul, és zenélgetést is próbálgatja mostanában.

– Olivért mostanság a menő fiatal rapperek világa kebelezte be, és nem a mi zenénk, de ez egyáltalán nem baj. A zene nekem fontos, és most úgy tűnik, kedve van egy saját zenei projekthez, én pedig mindenben segítek majd neki ezzel kapcsolatban – mondta a rockzenész frontember, aki egyébként nagyon szeret főzni, és hobbijában is fontosnak tartja a következetességet és a kisérletezgetést, csak úgy, mint a zenében. A Sugarloaf zenekar most egyénként egy koncertvideóval szeretné meglepni a közönségét, mert idén ünnepli az együttes a 27 éves fennállását. Jubileumi 25+ Turnéra készülnek, és klipet is forgatnak hamarosan.