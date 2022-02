Herczeg-Kis Bálint kimondta sokak véleményét: Kempf Zozo sérülése kamu

Biztonságban vannak a Kihívó fiúk, miután a második végjátékot is megnyerték.

Először is, nagyon örülök, hogy sikerült jól teljesítenünk a végjátékon, mert az utóbbi időben nem a legjobban jött ki a lépés

– mondta a Borsnak az Exatlon harmadik évadának férfi győztese. - A hét eleje is tragikusan kezdődött, de szerencsére a lényeges napokra sikerült összeszednünk magunkat. Ráadásul olyan erős bajnokok érintettek most a másik oldalon, akik közül szerintem bárki esélyes lehet a döntőre, így számunkra mindenképpen előny, ha távozik közülük valaki. Az, hogy ki lenne a legjobb, nehéz megmondani, mert ez mindig hullámzó. Talán Krisztiánt tartom a legerősebbnek, de ő nem is opció, hiszen az övé a legjobb statisztika.

Virág Andris párbajellenfelének kiléte még kétesélyes, de a héten érkezett Tóth Dávid védett, Kempf Zozo pedig lesérült.

Nem tudom megmondani, hogy mennyire nagy a baja, mivel nem vagyok orvos, csak a tavalyi évadból tudok kiindulni, ahol történt hasonló azzal az ajtóval, de semelyikünknél nem volt ilyen súlyos az ebből eredő sérülés

- mondta meg a frankót Bálint. - Ettől függetlenül lehet komoly, de érdekesnek tartom, hogy éppen a fiú héten történik egy ilyen, úgy, hogy a számításaim szerint Zozo a második leggyengébb a bajnok fiúk között.