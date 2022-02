Családi titkokat árult el a legendás zenész lánya – Ma lenne 75 éves Máté Péter

A magyar beatkorszak éveinek tagadhatatlanul egyik legkiemelkedőbb tehetségének számított Máté Péter, dalai mai is rendkívüli népszerűségnek örvendenek. Már kisgyermekkorában felfedezték zseniális muzikalitását, és nagyon hamar színpadra került. Remekelt az éneklésben, de több hangszeren is játszott. Híresen virtuóz módon szólaltatta meg a zongorát, ahol a dalai többnyire születtek. Második feleségétől, Edittől két kislánya született, akik nem egyszer az óriási slágerek születésénél is jelen voltak a családi zongora körül.

Együtt gyakorolt kislányaival a zongorán

Van olyan képem apámról, hogy ott ülök az ölében, és énekel.Ahogy átölel és zongorázik, készülnek a megaslágerek, mint a Most élsz, vagy az Elmegyek. Én pedig, egy kicsit így részese lehettem ennek a gyönyörű folyamatnak – kezdte Máté Dorka a Borsnak történetét, aki egészen kicsi, még csak 6 éves volt, mikor elvesztette édesapját. Dorka tele van emlékekkel apjáról, akit szerinte, félreismert a közvélemény.

Más képet láttam apámról, ahogy otthon működött, mint ahogy az emberek őt látták. Ő mindig vidám volt, és laza! Nagyon szeretett nevetni, és jó kedvű volt. Játékosan éltünk, nagyon sokat hülyéskedett. Bármikor lovagolhattunk a hátán. Ellenben a kép, ami róla elterjedt, köszönőviszonyban sincs az én igazságommal – mesélte a sztár lánya, aki végre tisztázni szeretné az igazságot. Ugyanis Dorka azt állítja, hogy a sajtóban festett kép édesapjáról túl komornak, és merevnek, sőt egyenesen depresszívnek ábrázolta a zenészt, ami szerinte egy ferdített kép.

Imádta tündéri gyermekeit, akik bármikor lovagolhattak a hátán

A Zene nélkül mit érek én című sláger szerzője és előadója a lánya emlékei szerint igazi különc volt a maga korában.

Igazából nálunk senki sem normális, igazi őrült család vagyunk. Kicsit mindenki zizi valahol. Nagy fiam, Dani például ugyanazzal a tűzzel él, mint apám akkoriban. A legidősebb unoka 2017-ben, a Konyhafőnök Junior-ban próbálta ki tehetségét, de egyébként a Műegyetemen tanul. Kamilla lányom sportol, motorozik, és épp nemrég törte magát össze! Muzikális család a miénk, de apám mindig tiltott minket a színpadtól. Viszont biztos vagyok benne: ha élne büszke lenne az unokáira is, akik sok mindenben emlékeztetnek rá – újságolta Dorka, majd elárulta: Dani fiában nem csak a jelleme miatt, hanem gesztusaiban és alkatában is, vagy kitartásában és elszántságában is látja apját. A Borsnak Máté Dorka az is elmesélte, hogy néha érzik a jelenlétét, hogy a családfő szelleme még mindig itt van velük, bennük.

Máté Péter is rajongott az állatokért

Dorka fotósnak tanult, és imádja a munkáját, legjobban viszont azt szereti benne, hogy lehetősége van, hogy segítsen az állatoknak.

– Egy nap találkoztam Pázmándon, a nyaralónk közelében egy kutyamentő egyesület, a Kóborka Állatvédő Egyesület egyik segítőjével. Erőn felüli teljesítménynek gondolom az övéket, és beálltam közéjük. Először csak fotóztam az ebeket, most már az egész család segít, ahol tud. Nagyon fontosak nekünk az állatok, és emlékszem, apu talán sokszor jobban szerette az állatok társaságát mint az emberekét – vallotta be viccelődve Dorka a Borsnak.

Tudta-e?

Máté Péter és S. Nagy István nemzetközi elismerést szerzett azzal, hogy az Elmegyek című daluk 1979-ben „Nicolas” címmel, Sylvie Vartan francia énekesnő előadásában világsláger lett.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Mind a mai napig titkok övezik Máté Péter alakját