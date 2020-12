"Vigyázunk, hogy jövőre együtt ülhessünk az asztalhoz" - az idei karácsony még nem lesz önfeledt

Advent első vasárnapjával megkezdődött a lázas karácsonyi készülődés, de még senki nem tudja, mit tartogat az ünnep a járvány idején. A karácsony idén biztosan más lesz.

Az idei karácsonyra már biztos, hogy rányomja a bélyegét a koronavírus-járvány, azonban ko­rántsem mindegy, hogy mennyire. Súlyos érvek szólnak amellett, hogy bő egy hétre fogadjunk el speciális szabályokat karácsonyra – közölte a parlamenti alkotmányügyi bizottság meghallgatásán Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter.

Mindenki bezárkózik Kelner Jánosné: – Én egyedül fogok karácsonyozni. A gyerekeim vidéken laknak, és mindenhol vannak kisgyerekek is, úgyhogy mindenki otthon fog ünnepelni. Én sütök majd karácsonyra a gyerekeknek, de azt az ajtóban fogom odaadni nekik. Ott várnak majd előtte, én pedig leviszem nekik. Nagy költségekbe nem verjük magunkat. Bodor János: – Idén szűk családi körben fogunk ünnepelni a szülőkkel és a párommal. A látogatások elmaradnak, de telefonon és a számítógép segítségével mindenképpen beszélünk majd az ismerősökkel. Lassan a vásárlást is elkezdjük, de csak nagyon óvatosan, 1-2 órára szűkítve, és a szabályokat betartva. Lukács Bea: – Szűk családi körben fogunk karácsonyozni a férjemmel és a három gyermekünkkel. Óvjuk a nagyszülőket, ezért nem látogatjuk egymást. A bevásárlásnál mi az online-t részesítjük előnyben, így is próbáljuk elkerülni a veszélyt.

Szélesebb körben találkozhatunk?

A miniszter elmondta, hogy a kormány már mai ülésén is foglalkozik a karácsonyi járványügyi szabályokkal.

– Ha ma mégsem sikerül döntést hozni,

a következő kormányülésen, december 9-én már lesznek világos szabályok karácsonyra,

attól függően, hogy a szakemberek mennyire tudják előre jelezni a járványhelyzet alakulását – közölte a miniszter.

Gulyás Gergely szerint a karácsonyi időszakra speciális szabályokat kell hozni.

– Jó lenne, ha ez a találkozásokat is érintené. Nem lesz olyan a karácsony , mint az eddigiek voltak, de a találkozásokat nyilván a családok között valamivel szélesebb körben is érdemes néhány napra lehetővé tenni – jelentette ki.







Küszöbön hagyott ajándékok

Rusvai Miklós virológus professzor szerint aki szereti a családját, az idén mérsékelje a karácsonyi összejöveteleket.

– Az a tanácsom karácsonyra, hogy ha lehetséges, ne jöjjön össze több generáció egy légtérben – mutatott rá Rusvai Miklós.

– Természetesen az egy légtérben élő családok együtt karácsonyozhatnak, de ha a nagyszülők már nem abban a háztartásban élnek, akkor őket inkább ne hívjuk most meg az ünnepi ebédre .

Ha van olyan családtagunk, aki már igazoltan átesett a fertőzésen, azt nyugodtan vendégül lehet látni,

ők most a legideálisabb vendégek. A negatív teszt is bizalomra adhat okot, azonban az ilyen vendég már nagyobb rizikófaktor, hiszen a mintavétel után is megfertőződhet – magyarázta a szakember, aki hozzátette, akkor is felelősségteljesen kell összeállítani a vendéglistát, ha lesznek lazítások. Ajándékozni szerencsére idén is lehet, hiszen ez csekély kockázatot jelent. A virológus szerint a küszöbön hagyott ajándék most a legjobb megoldás.

Nagyon vigyázzunk egymásra!

Bangó Margitéknál idén már biztosan elmarad a szokásos karácsonyi nagy családos összejövetel.

– Nagyon kell vigyáznunk egymásra és magunkra. Vigyázunk, hogy jövőre együtt ülhessünk az asztalhoz. Most csak hárman leszünk, Tina lányom, a vőlegénye és én . Természetesen töltött káposzta fog rotyogni a fazékban, lenyúzott tyúkból készítek húslevest, és lesz valami sütemény is.







A bevásárlás még arrébb van, mert mindent frissen szerzünk be.

Végvári Ádámnak, a Neoton Família gitárosának három lánya és hat unokája van, karácsony első napján szokott összejönni a teljes család és az unokák barátai.

– Most várakozó állásponton vagyunk, hogy mi legyen, de pillanatnyilag reménytelennek tűnik az idei közös ünneplés. Nem merünk ennyi embert összehozni, főleg, hogy nagyon különböző a korösszetétel. A netet most is ki szoktuk használni úgy, hogy mindenki lát és hall mindenkit, ha minden kötél szakad, karácsonykor is ez lesz. Amíg a lehetőség nem tisztázódik, addig a vásárlásba sem kezdünk bele.