Városi legenda: Itt ragadt lelkek riogatják a kirándulókat a hegyen

Szellemekről, dimenziókapukról, időhurokról és fej nélküli testekről számoltak be a szemtanúk. Van több olyan hegy is a földön, ahol olyan rejtélyes események történnek, melyekre a mai napig nincs magyarázat.

Lángoló fény táncolt az égen

1947 januárjában egymás után számoltak be arról az emberek Walesben, hogy egy hatalmas robbanás után lángoló fény jelent meg a Berwyn-hegység felett. A jelenségek miatt sokan elhagyták az otthonukat. Néhányan arra gondoltak, hogy egy gép csapódott a hegybe. Mások „lüktető narancssárga-vörös fényről” beszéltek, de olyan is akadt, aki szerint földönkívüli zuhant le. Amikor a rendőrség kivonult a megjelölt területre, akkor semmit sem találtak. A hivatalos jelentés szerint egy meteorit csapódott a földbe, ami földrengést okozott. Habár ez logikusnak hangzik, mégis sokan továbbra is abban akarnak hinni, hogy valami sokkal különösebb dolog történt a hegyen azon az estén.







A walesi Berwyn-hegy fölött egy furcsa fény jelent meg © Shutterstock

Dzsingisz kán sírját rejtheti az erdő

A mongóliai Khentii-hegységbe már 800 éve korlátozzák a turisták és az utazók belépését. Sokan azt állítják, hogy a területen található Dzsingisz kán, a XIII. századi harcos és hódító császár sírja. A legenda úgy szól, hogy az uralkodó sírja egy hatalmas nekropolisz, amit a hegyek mélyén rejtettek el, a végső nyughely kivitelezőit pedig megölték, hogy titokban maradjon. Állítólag egy erdőt is ültettek azért, hogy elrejtse a sírt, írja a nőiportál.hu.







Úgy gondolják, Dzsingisz kán sírját rejti a Khentii-hegy belseje © Shutterstock

Szellemek rángatják a túrázókat

Az ausztrál Queenslandben, 25 kilométerre Cooktown városától található a Fekete-hegy, ami azért vált híressé, mert furcsa eltűnésekről, ismeretlen hegyvidéki lényekről és árnyékos alakokról meséltek az arra járók. A pásztorok arról számoltak be, hogy eltűnt az összes szarvasmarhájuk, az átkelőknél megbolondulnak az iránytűk, a gyanútlan túrázókat láthatatlan kezek ragadják meg. Az állatok gyakran félnek a hegytől, mivel megérzik a gonosz jelenlétét. A Fekete-heggyel kapcsolatos sötét történetek között szerepel az is, hogy állítólag húsevő kamrák találhatók a területen, emiatt nem mindegy, hogy az utazók melyik barlangba mennek be. Sok helyi szerint a hegynek hatalmas föld alatti barlangjai vannak, amit idegen civilizációk tartanak fenn.







Az Ausztráliában lévő Fekete-hegyen járók különös lényekről számoltak be © Shutterstock

Fej nélküli emberek völgye

Több ezer éve emlegetik gonoszként a kanadai Mackenzie-hegység régiójának Nahanni Nemzeti Parkját, ami a fej nélküli embe-rek völgyévé vált, ezért sok törzs nem mert itt letelepedni. A törzsek azért félnek, mert meggyőződésük, hogy a hatalmas erdőben nyugtalan szellemek tanyáznak és a környéken kísértenek. Az igazi veszélyforrást azonban a hegyekben élő Naha törzs jelentette. A kolónia tagjai állítólag gyilkos, maszkot és páncélt viselő harcosokból állt, és szerették lefejezni az áldozataikat. A XIX. században egy időre nyomtalanul eltűnt a Naha törzs. Újra 1908-ban lehetett hallani róluk, amikor a McLeod testvérek aranykeresés közben eltűntek a környékről. Később a folyó mentén megtalálták a lefejezett holttestüket. A völgyben több lefejezés is történt az elmúlt évtizedekben.







