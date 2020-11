Unicum arabica kávéval? Miért ne? Most kipróbálhatja!

A keserűlikőr-fogyasztás és a kávézás egyaránt évszázados múltra tekint vissza számos európai országban, így Magyarországon is. Ezt a két hagyományt egyesíti az Unicum Barista, amelyet most három év fejlesztés után mutatnak be, és amelynek fő alkotóelemei az Unicum és az arabica kávé .

– Hosszú utat tettünk meg az elmúlt években, mire eljutottunk egy olyan különleges ital megalkotásáig, amely minden elemében híven tükrözi e két terület itthoni hagyományait” – mondta el Zwack Sándor, a Zwack Unicum Nyrt. igazgatóságának elnöke.









– Nagy öröm számunkra, hogy ebben a rendkívüli, kihívásokkal teli időszakban egy olyan fejlesztésről számolhatunk be a Barista bemutatásával, amely a Zwack Unicum életében és a likőrgyártás, illetve a kávézás hazai történetében egyaránt fontos mérföldkőnek minősül – tette hozzá.