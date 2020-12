Tündérszépek 2021 – Sárosi Réka: Nem sok időt töltök a tükör előtt

A 17 éves Sárosi Réka azért je­lentkezett a versenyre, hogy megméresse magát, mennyire állja meg a helyét a szép lányok között.

– Csak anyukámnak és a barátomnak mondtam el, hogy jelentkeztem. Az iskolában is mesélek majd róla, ha valamilyen pozitív visszajelzést kapok. Azt hiszem, vannak az osztályban még olyan lányok, akik nyugodtan jelentkezhettek volna. Bár nem sok időt töltök a tükör előtt, ha belenézek, legjobban az arcommal vagyok megelégedve – árulta el Réka.







Réka csak az anyukájának és a barátainak mondta el, hogy jelentkezett a versenyre © Knap Zoltán

Réka Pécelről érkezett. Jelenleg harmadikos gimnazista, és személyi edző szeretne lenni.

– Sokat sportolok, és a fő irány most a lovaglás. Tíz éve lovagolok, és van két lovam. Napi négy órát vagyok velük a lovardában. Nem két fillér a saját ló tartása, de szerencsére a szüleim segítenek. Sok mélypontom volt, néhányszor ledobott már ló, de mindig visszaültem és folytattam. A lovaglás egy különös életérzés, közben teljesen ki lehet zárni mindent, csak én vagyok és a ló. Sokat vagyunk a pályán, de kijárunk terepre is. A terv most az iskola után a személyi edzői pálya, de ha nem jön össze, akkor maradok a lovaknál. Ebben a legjobb élményem az volt, hogy korosztályos országos bajnokságon, az edzőm lovával, díjlovaglásban első helyezett lettem. Az egy nagyon különleges dolog, hogy megtanítok a lovamnak egy programot, amit aztán minél tökéletesebben és pontosabban be kell mutatni. Szeretnék a saját lovaimmal is hasonló, jó eredményeket elérni, és szerintem jó úton haladunk.