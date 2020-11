Több milliós értékű, a szesztilalom idejéből való csempészpiát talált egy pár lakásfelújítás közben - Videó

Egy amerikai pár pontosan tudta, hogy volt szeszcsempész házát vették meg, azonban őket is megdöbbentette, mikor kiderült: nem csak a falak, hanem még a ház alapzata is rogyásig van a régi időkből származó, vagyonokat érő whiskeyvel.

Nick és Patrick korábban is hallották a legendákat arról, hogy a házat egy szeszcsempész építette, aki a falakba rejtette az alkoholt, de a sztorit mindenki csak városi legendának hitte, egészen addig, míg a két lelkes férfi a felújítás miatt meg nem bontotta a külső burkolatot, ami rogyásig volt a kivételes minőségű, gondosan elcsomagolt és igencsak értékes whiskeykkel:

- Megbontottuk a burkolatot, és felfedeztük a szesztilalom idejéből való eldugott üvegeket - mesélte a videóban Patrick.

- Mindig mondogattuk, hogy a házat egy szeszcsempész építette, és most végre megtaláltuk a bizonyítékot is rá! - tette hozzá lelkesen. Akkor jöttek csak igazán izgalomba, mikor kiderült, hogy nem csak a tornác, hanem az egész ház falába szeszeket dugdosott a csempész, sőt, még a padlólapok alatt is precízen elcsomagolt alkoholos üvegekkel volt kibélelve az alapzat.

A burkolat alól végül több, mint száz palack került elő, a nagy részükben pedig még mindig volt alkohol.

A legvadabb álmaink váltak valóra - mondta végül Nick.

Az üvegek vélhetően az 1923-as évből valók, és értékük sem éppen csekély, a szakértők szerint ugyanis egy palack 500-1200 dollár, azaz 150-360 ezer forint között mozog. Nick és Patrick ezért úgy döntöttek, hogy csupán egy üveget tartanak meg, hogy megkóstolják a ritka kincset, a többit pedig elárverezik, míg az üres üvegeket visszateszik oda, ahol találták.

- Szentimentálisak vagyunk, így az üres üvegeket a padlóban hagyjuk, a tetejét pedig valószínűleg üveglappal fedjük le, hogy látni lehessen a palackokat - mondta a Food and Wine magazinnak a két férfi.