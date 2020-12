Szabad az ölelés a pozitív ellenanyagteszttel

Ma születik döntés arról, hogy hogyan ünnepelhetjük idén a karácsonyt a járványhelyzet szempontjából. A virológus a döntéstől függetlenül ajánlja: legyen húsvét az új karácsony.

A koronavírus-járvány az ünnepekre is rányomja a bélyegét, s bár bizonyos dolgokról most le kell mondani, a megfelelő óvintézkedések mellett találkozhatunk az idősebb családtagokkal is. A magyar kormány hétfőn hoz döntést a karácsonyi szabályokról, de addig is megnéztük, hogyan óvhatjuk meg szeretteinket az ünnepek alatt.

Teszttel biztosra mehetünk

Szinte mindenkinek van olyan idős szerette, rokona, akiért aggódik a koronavírus-járvány miatt. Félti a fertőzéstől, de mégsem szeretné, ha egyedül, magányosan töltené a karácsonyt. Dr. Rusvai Miklós virológus szerint akkor döntünk a legjobban, ha áldozatot hozunk, s

bár a szívünk belesajdul, de idén lemondunk a tradicionális, családi ünneplésről.

Fertőtlenítsük a lakást! A szakember azt ajánlja, hogy a nagy találkozás előtt töröljük át a bútorokat fertőtlenítő folyadékkal, kendővel, a legjobb lenne az ózonos fertőtlenítés. De ezt nem mindenki tudja megtenni, akkor legalább a szellőztetés ne legyen elfelejtve. - Összejövetel előtt alaposan szellőztessünk ki, és a gyakran használt felületeket, illemhelyeket fertőtlenítsük le. - Megérkezéskor alapos szappanos kézmosás vagy fertőtlenítés javasolt. - Étkezés során az egy háztartásban élők üljenek egy asztalnál, vagy egyenek egy időpontban, és előtte mindenki mosson alaposan kezet.







Az idősekre vigyázni kell, az ajándékokat az átadás előtt tegyük félre 3-5 napra, hogy a vírus elpusztuljon © Shutterstock

– Tisztában vagyok vele, hogy ez óriási áldozat, de ha megoldható, tegyük át a karácsonyi találkozást húsvétra, addigra már lesz vakcina is – kezdte dr. Rusvai Miklós.

– De ha nem megoldható, ha aggódunk idősebb rokonunkért, hogy nehezen bírja majd az egyedüllétet a szeretet ünnepén, akkor megoldható, de csakis bizonyos óvintézkedések mellett.

Mindenképpen csináltassunk előtte tesztet, én azt javaslom, hogy szánjunk rá pénzt,

és vállaljuk be az ellenanyagtesztet. Ha az pozitív, akkor teljes biztonsággal lehet menni. Ő is biztonságban lesz, és biztos lehet benne, hogy nem fog senkit megfertőzni. De még akkor is óvatosnak kell lenni, mossunk kezet, fertőtlenítsünk, gyakran szellőztessünk, próbáljuk betartani a 1,5 méter távolságot.

Tegyük karanténba az ajándékokat!

A szakemberek már milliószor elmondták, hogy a tárgyakon is megtapad a koronavírus, így azokra is gondot kell fordítani. Ahogyan a karácsonyi ajándékokra is, mert attól még, hogy az ember átesett a fertőzésen, fertőzött tárggyal is átadhatja azt az idős rokonnak.

– Érdemes fertőtlenítő kendővel áttörölni az ajándékokat – tanácsolta a szakember. – Sőt szánjuk rá az időt, jóval karácsony előtt vegyük meg a meglepetéseket. Otthon a fertőtlenítés után tegyük karanténba egy üres szobába. Ha 3-5 napig ott tartjuk, akkor biztosan vírusmentes lesz.