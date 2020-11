Sokkoló: tehetetlenek az orvosok, mindössze három hete maradt a 14 éves leukémiás fiúnak

17 hónapja küzd a leukémiával, de mára nem maradt több esélye a gyógyulásra. A 14 éves tininek három hete van hátra.

A leukémiás Louie Jones orvosai azt a lesújtó tényt közölték a családdal, hogy a fiúnak mindössze három hete maradt hátra . A fiatal brit srácnál 17 hónappal ezelőtt fedezték fel a súlyos betegséget, és több hónapon át sorozatos intenzív kezelésen esett át . Kezdetben azt lehetett hinni, hogy legyőzte a betegséget, de állapota áprilisban újra romlani kezdett, így 12 hetes kemoterápiás kezelést kapott . A fiatal gyógyszeres-terápiákon is átesett, mielőtt szeptember elején csontvelőátültetést hajtottak végre rajta. A műtét sikerült, de a megpróbáltatások ekkor sem értek véget. Kiderült, a leukémia újra visszatért, azonban nincs több ismert terápia, amivel tovább lehetne küzdeni az életéért.