Reszkessetek vírusok, jön Szlávik és Kevin!

Nincs karácsony Kevin nélkül, és erről idén is a TV2 gondoskodik. A csatorna már el is készítette az ünnep „kötelező” filmjének reklámját, ezúttal a járványhelyzethez igazítva, a főszerepben dr. Szlávik János infektológussal.

A járványhelyzet miatt az idei karácsony egész biztosan más lesz mint a korábbiak, de van amin a koronavírus sem változtat: idén is képernyőre kerül a TV2 jóvoltából a Reszkessetek betörők! A csatorna ezúttal is a legismertebb jelenetekkel harangozza be Kevin kalandjait, de – a pandémiához alkalmazkodva – Macaulay Culkin helyett dr. Szlávik János alakítja a komisz kópét, aki kifog ellenfelein – a vírusokon . A kisfilmben az infektológus elmagyarázza, miként ünnepelhetünk biztonságosan. A szakember jól érezte magát az alkalmi szerepben.







A forgatás gyönyörű volt, ilyenben nem volt még részem

– Alapvetően komoly ember vagyok, de életvidám, és jó ötletnek tartom, hogy a sokak által kedvelt Reszkessetek betörők! film kapcsán felhívjuk az emberek figyelmét, miképp ünnepeljenek a jelenlegi járványhelyzetben. Szerintem jobban odafigyelnek, ha a figyelmeztetéseket, szabályokat vidám köntösben mondjuk el. Én is sokszor láttam ezt a filmet. A karácsonyomhoz hozzátartozik, úgyhogy biztosra veszem, idén megnézem – nyilatkozta lapunknak a szakember.

Hogy távol tartsuk otthonuktól a vírust, kevesebb fondorlatra lesz szükségünk, mint Kevinnek, csak néhány szabályt kell betartanunk.