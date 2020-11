Orosz Bernadett támadja a szakértői véleményt

Miközben Orosz Bernadett bántalmazási ügyében még mindig a nyomozás zajlik, a súlyos testi sértéssel gyanúsított K. István által indított személyiségi jogi pernek már a második felvonását tartották tegnap a Miskolci Törvényszéken. Az érintettek jogi képviselőinek még mindig arról kellett nyilatkozniuk, hogy miképp akarják bizonyítani az igazukat. Mivel ez alapvetően egy jogi procedúra, az al- és felperes meghallgatása pedig csak később várható, K. István ezúttal távol maradt, Orosz Bernadett pedig félóra után távozott a tárgyalásról.







Orosz Bernadett szerint súlyosabb sérüléseket szenvedett, mint a szakértő állítja © Bors

A bántalmazási ügyben született orvosszakértői vélemény megállapította, hogy az áldozat sérülései az orrcsont hajszáltörésén kívül nyolc napon belül gyógyultak, de információnk szerint Bernadett ezzel nem ért egyet, ezért a polgári perben egy újabb szakértő kirendelését kérte . Szerinte a sérülései ugyanis maradandóak voltak.

– Egy elmeorvos szakértő ebben az ügyben is fogja vizsgálni Istvánt amiatt, hogy azok a jelzők igazak lehetnek-e rá, amivel Bernadett illette őt korábban. De István bizonyítani fogja azt is, hogy mekkora sérelem érte, rengeteg halálos fenyegetést kapott, atrocitások érték, leköpték az utcán, és a fiát is megfélemlítették. S bizonyítani fogja azt is, hogy az állításával szemben Bernadett az osztálytalálkozóra önszántából kísérte el – mondta érdeklődésünkre dr. Visontai Csongor, K. István ügyvédje.







K. István durván bántalmazta volt szerelmét © Bors

Információnk szerint a bíró elfogadta a felek indítványait, így a szakértői kirendelések mellett mindkét oldalról tanúkat fognak beidézni.

– Nagyon megalázó volt számomra, hogy a nyilvánvalóan megtörtént dolgokat hazugságokkal próbálták palástolni és jobb színben feltüntetni. Az elkövető még mindig mentegeti magát, és semmiféle megbánást nem tanúsított. A pokolban valószínűleg egy külön hely van számára – ezt nyilatkozta a Borsnak még a per első tárgyalása után Orosz Bernadett a helyszínen.







– Érzelmileg már semmi nem köt hozzá, teljesen közömbös volt számomra. Még mindig olyan dolgokat állít, ami nem valós. Nem értem, hogy miért jó ez neki. Nem értem, hogy miért akarja, hogy a családom és az egész életem tönkremen­jen még jobban – kontrázott munkatársunknak K. István.