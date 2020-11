Mutatjuk, hogyan spórolhat tízezreket a karantén alatt

A koronavírus terjedése miatt egyre többen szorulnak a négy fal közé vagy a kötelező, esetleg önkéntes karantén, illetve a home office miatt. Ahhoz, hogy a család költségvetése ne boruljon fel visszafordíthatatlanul, spórolásra kényszerülünk. Ez sikeres lehet, ha kiadásainkat átgondoljuk, és csak arra költünk, amire valóban szükség van. Ha ebben az időszakban újra átgondoljuk a ki­adásainkat, akkor kiderül, hogy sok felesleges dolog van, amit legalább ez alatt az idő alatt olcsóbbá tehetünk vagy nyugodtan el is hagyhatunk.

Étkezés

Nagyon kényelmes a munkaidőt megszakítva beülni délben egy étterembe vagy egy olcsóbb önkiszolgálóba, esetleg ételt rendelni kiszállítással a munkahelyre. Ebéd után pedig jöhet még egy üdítő, kávé, sütemény. Mindez sokkal olcsóbban megoldható, ha magunkra főzünk vagy készítjük el a feketét, és a boltban vásárolt gyümölcsszörpöt kitöltjük a konyhaszekrényből kivett pohárba.







Nemcsak olcsóbb, de finomabb is a saját készítésű étel © Shutterstock

A legtöbbet talán ezekkel lehet spórolni a kényszeres otthontartózkodás alatt. Igaz, nem mindenki tanult meg főzni, de a kényszer nagy úr. A netes videók alapján nem nagy ördöngösség elkészíteni az ételeket, és lényegesen olcsóbb az előbb felsorolt változatoknál.

Ruházkodás

Mivel nem mozdulunk ki otthonról, kisebb az esélye, hogy hazafelé menet kirakatnézés közben beleszeressünk egy ruhába, benézzünk valamelyik plázába, és megvegyünk egy ruhát, cipőt.







A karantén alatt felesleges új ruhákat vásárolni © Shutterstock

Ráadásul mivel jelenleg nem nagyon ajánlott sehová sem elmenni, a szórakozásról is le kell mondanunk egy időre, nincs is nagyon szükség új darabokra, így ezen is sokat lehet spórolni.

Mozgás

Sokan járnak edzőterembe, fitneszszalonba. Ezek most bezártak, de a rendszeres mozgásról egyáltalán nem kell lemondani. Az otthoni mozgás ugyanúgy lehet hasznos és hatékony. Rá­adásul nem is kell elhagynunk a lakást, és kényelmesebb, hogy az időbeosztásunkról saját magunk dönthetünk.







Az edzőtermek bezártak, de otthon is lehet sportolni, ráadásul ingyen © Shutterstock

Az eszközöket pedig csak egyszer kell megvásárolni, de a leleményesek otthon lévő használati tárgyakat is felhasználhatnak erre, például vízzel, homokkal megtöltött vizespalackokat súlyzónak. Az interneten pedig többfajta mozgásformát, edzést is találha­-tunk ingyen.

Utazás

A home office-nak óriási előnye, hogy nem kell kimozdulnunk otthonról. Mivel rengetegen járnak autóval dolgozni, ez a kényszer okozta helyhez kötöttség jelentős üzemanyag-fogyasztási költségtől óvja meg a pénz­tárcánkat.

Fodrász, sminkes

A haj és a köröm rendszeres karbantartása sokaknál rendszeres havi kiadás. Ezek a szolgáltatások most is igénybe vehetők, de a kényszeres otthon tartózkodás alatt lehet, hogy nem annyira fontos a tökéletes frizura vagy a látványos manikűr.

Buli

Nagyon nehéz lemondani a buliról, a találkozókról a barátokkal. Ez talán a fiataloknak okoz nagyobb gondot, de a felnőtteknél sem ritka a rendszeres összejövetel egy sörözőben. A sört meg lehet venni a boltban, a virtuális koccintás pedig létrejöhet a Skype-on keresztül is, sztorizgatásokkal megfűszerezve. Ez így lényegesen olcsóbb, mint a beülős változat.

Színház, mozi

Vannak rendszeres színházba járók. Most már arra is van lehetőség, hogy színházjegyet vegyünk, és a neten keresztül nézzünk meg előadást.







Neten keresztül is nézhet színházi előadásokat © Shutterstock

Ezen is lehet spórolni, mert a szünet alatt a büfé helyett elég a konyhába kimenni egy szendvicsért vagy egy kávéért, ami olcsóbb, mint a színházi büfé. Ha a gyerekkel mennénk moziba, az még olcsóbb, mert a netről rengeteg film megnézhető ingyen, a gyerek pedig a szomszéd szék helyett az ölünkbe is ülhet, és a hangos reagálását sem kell csitítani.