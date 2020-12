Müller Cecília: Csak tünetmentesen, egészségesen látogassunk bárkit az ünnepek során!

Kedden is megtartotta szokásos tájékoztatóját a járványügyi védekezésért felelős Operatív Törzs. Kiss Róbert rendőralezredes elmondta, hogy a mai naptól új védelmi intézkedés lépett életbe és Magyarország felfüggesztette a beutazást az Egyesült Királyságból.

Az elmúlt 24 órában 244 intézkedés volt közterületi maszkviselés miatt, 116 személy részére helyszíni bírságot szabtak ki. Eddig 650 rendőri intézkedés történt az üzletek korlátozott nyitvatartása miatt, az elmúlt 24 órában két vendéglátóegységet zártak be, egy sörözőt Pécsett 30 napra, míg a fővárosban Újpesten egy presszót, mert ezeken a helyeken a szabályok ellenére szeszes itallal szolgáltak ki embereket.

296 személlyel szemben intézkedtek a 24 órában a kijárási korlátozás miatt. 88 rendőri intézkedés volt a korridorokon, összesen már 8358 a rendőri intézkedések száma. 14 186 ellenőrzést végeztek a hatósági karanténok miatt, 35 624 karantén van érvényben.

Ezután Müller Cecília, az országos tisztifőorvos vette át a szót, aki bejelentette, óriási lépést tettek előre a járványkezelésben, hiszen az Európai Gyógyszerügynökség kiadta az első engedélyt a vakcinára.









A két ünnep között érkezik a vakcina, ám védőoltás mellett egyéb járványügyi intézkedést fenn kell tartani, de jelentős eredmények akkor lesznek, ha minél többen beoltják magukat.

Müller Cecília elmondta, hogy

a lakosságban 60 százaléknál nagyobb átoltottság kell.

Az egyéni védelmet azok számára biztosítják, akik az első vonalban a legnagyobb veszélynek vannak kitéve, és a szakembere arra kérte az egészségügyi dolgozókat, hogy éljenek az oltási lehetőséggel. Az első három héten 5000 ember tudnak beoltani.

Müller köszöni, hogy sokan regisztráltak a vakcinainfo.gov.hu oldalra. Elmondása szerint már 300 ezren felismerték, hogy milyen nagy lehetőséget jelent a beoltottság. Köszöni a levélben visszaérkező jelentkezési lapot, mert ez segíti a hatóságot a tervezésben. Arról, hogy kik kaphatják meg a vakcinák, az oltóorvosnak kell majd döntenie, általában allergiás kizáró okok miatt nem kaphat valaki az oltásból.

Továbbra is óvatosnak kell lenni – magyarázta, majd hozzátette, csak a második védőoltást követő egy héten belül lesz védett az, aki beoltatta magát. Éppen ezért minden szabályt továbbra is be kell tartani, hiszen értelemszerűen egyszerre nem lehet majd 4-5 millió embert védetté tenni .

A környező országokban felgyorsult a járvány terjedése, az óvatosság tehát nagyon is indokolt, a betegség terjedésében továbbra is szerepet játszanak a terjesztő tényezők, amelyeket eddig már említettek. Az ünnepeket is kellő mértékletességgel kell eltöltenünk.

CSAK EGÉSZSÉGESEN, TÜNETMENTESEN LÁTOGASSUNK BÁRKIT AZ ÜNNEPEK SORÁN