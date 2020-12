Megvannak a hazai tömeges tesztelések első körének eredményei

György István, területi közigazgatásért felelős államtitkár az operatív törzs napi online sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a múlt héten lezárult a célzott gyorstesztelés első köre.

Bár az Operatív Törzs nagyobb részvételi arányra számított, összesen 181 ezren tesztelték magukat, és a pozitivitás csupán 2,44 százalék volt. A teljes arányra nézve ez a szám 1,6 százalék.

A bőlcsödei dolgozók 79 százaléka vett részt a tesztelésen, és 1,8 százalék lett pozitív. Az óvodai dolgozók 74 százaléka vett részt, és 2,3 százalék lett pozitív. Az általános iskolákban 73 százalékos volt a részvételi arány, 2,3 százalék lett pozitív - mondta György. A szociális intézményekben 3,73 százalékos volt a fertőzöttségi arány. A szakképző intézményekben 64 százalékos volt a részvétel, 2,6 százalékos fertőzöttségi arány volt.

Az egészségügyi dolgozók körében 1,6 százalékos pozitivitási arány volt. Akik pozitívak voltak, azok kötelesek voltak jelenteni a háziorvosnak a helyzetet - mondta György István. A gyorstesztelés második köre már zajlik, és aki még nem tette meg, éljen a lehetőséggel - tette hozzá. Senkit semmilyen hátrány nem érhet, aki nem vett részt a tesztelésen.

György István közölte, hogy a következő körben az államigazgatási dolgozók célzott tesztelése is elindul majd.







© MTI

Müller Cecília, az országos tisztifőorvos elmondta, hogy már több mint 1,8 millió tesztet végeztek el az országban és hosszas munka eredményeként vonták be a PCR-tesztek mellett a gyorsteszteket is a tesztelésbe. Az igazolt fertőzöttek száma folyamatosan nőni fog akár a mai napon is, mivel most viszik be az országos tesztelési eredményeket. Müller arról is beszélt, hogy nagyon nagy fejlődés van a piacon a tesztek tekintetében is. Így olyan gyorsteszt is létezik, ami az influenzavírust különíti el a koronavírustól.