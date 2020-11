Megszólalt a koronavírussal fertőzött Böjte Csaba, ezt üzente a kórházból

Egy budapesti kórházban ápolják a köztiszteletnek örvendő ferences szerzetest. Mint kiderült, Böjte Csaba szervezetét a koronavírus támadta meg. A katolikus papot betegágyán, telefonon értük utol.

Böjte Csaba betegen is igyekszik hirdetni az örömhírt. Ugyan a jelenlegi állapotában nem állhat az ambóhoz, hogy szentbeszédet tartson, de korunk fejlett technikájának köszönhetően az interneten továbbra is szólhat a néphez. A közösségi oldalán ezt meg is tette:

A kórházból nagyon látszik, hogy a gyermekekre mekkora szükség van... éppen ezért vállaljuk és becsüljük meg őket szeretettel!! Aki az életét sokra tartja, értékesnek éli meg azt és biztos, hogy megossza örömmel a gyermekével!





© Vaskó Tamás

Aki saját életével nincs megelégedve, az gyerekével sem lesz elégedett és kapkodva, szetetve saját magának, de környezetében élő kiskorúakat is bántani fogja. Mindenek előtt mi felnőttek magunkban kellene békét keressünk és ha az élő hit, a keresztény remény, és a szeretet erénye átjárja a szívünket, akkor még, ha gyereknevelést nem is tanultunk, képesek leszünk, Isten drága ajándékát, a gyermeket jól nevelni! Éppen ezért ne ítélkezünk, hanem önmagunkat és a környezetünkben élőket vezessük kitartó jósággal az örömteli, szorgalmas, becsületes nyugodt életre! – írta Böjte Csaba.



A Bors azonban arra is kíváncsi volt, hogy érzi magát jelenleg a sokak által szeretett szerzetes. Telefonon kerestük, és a tőle megszokott kedvességgel fogadta hívásunkat.