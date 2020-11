Készüljön fel! Megmarad a hétvégén lehulló hó

Az ősz utolsó hétvégéjén ónos szitálással, havazással köszönt be a tél, és velünk is marad.

Az ősz utolsó hétvégéjén ónos szitálással, havazással köszönt be a tél, és velünk is marad.

A hétvégén és a jövő hét elején a késő esti órákban akár mínusz 9 fok is lehet. Túlnyomóan borult, párás, ködös időre számíthatunk, csak néhol szakadozik fel a felhőzet. Hajnalban már az ország nagy területén mínuszokat mutat majd a hőmérő. A következő napokban több helyen előfordulhat hószállingózás, a hétvégén lesz olyan hely is, ahol havazás várható, és akár 5 centi hó is hullhat.







Az eplényi sípályán hó­ágyúzással már tudtak annyi havat termelni, hogy síelhető, ráadásul a napokban friss hó is hullhat © MTI

De ebben az időszakban lesz jó is: több helyen megmarad a hó, így lehet majd hógolyózni, akár szánkózni is. A magyar kormány még nem hozott döntést a síparkokkal kapcsolatban. A határzárat február 1-jéig meghosszabbították, így a közkedvelt külföldi téli sportparadicsomokról le kell mondani. De itthon is nagyon jól felszerelt síparkok vannak, az eplényi a héten már részben ki is nyitott, hóágyúzással annyi havat tudtak termelni, hogy síelhetőek a pályák.

A magyar sípályák az osztrák mintát követik, amíg nem születik konkrét döntés – mondta Klausmann Viktor, a Magyar Síakadémia elnöke.







© MTI

– A vírus miatt rengeteg testnevelésóra elmaradt, az én gyermekeim is elhíztak. Szükségük van a szabad levegőn mozgásra, szánkózni, síelni is lehet. Kell nekik a mozgás, a hazai sícentrumok területén megoldható a távolságtartás, a maszk viselése pedig itt is kötelező. Arról nem is be­szélve, hogy 800–1000 méter ma­gasan sokkal tisztább a levegő, kitisztítja a városi szmogban koszolódott tüdőt. Én csak annyit tudok mondani, mozgásra fel!