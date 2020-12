Így ápolja a maszk alatt érzékennyé és irritálttá vált arcbőrét!

A tél normál esetben is megviseli az arcbőrünket, hiszen a kinti hideg és a zárt térben tapasztalt meleg közötti óriási hőmérséklet-különbséget tolerálnia kell. Emellett a faggyúmirigyek működése visszafogottabbá válik, így a bőr hajlamosabb a kiszáradásra, ami növeli az érzékenységét. S most még a kötelező maszkviselés is ott van, ami hajlamosítja az irritációra. Nem csoda, ha olyanok is pattanásokat, mitesszereket, kiütéseket, tág pórusokat, fakó, szürkés elszíneződéseket, hámló foltokat fedeznek föl magukon, akiknek korábban nem voltak ilyen problémáik.







A tápláló pakolások télen aranyat érnek © Shutterstock

Fontosabb a tisztítás

Mivel az otthonunkon kívül jóformán már mindenhol kötelező – vagy legalább ajánlott – a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, a reggeli és esti arctisztítás még inkább felértékelődik.

Muszáj ugyanis megszabadulnunk az elhalt hámsejtektől, amik a faggyúmaradványokkal és a szennyeződésekkel határréteget alkotnak a bőrfelszínen, színtelenné, fakóvá téve az arcot és meggátolva a mindennapokban alkalmazott bőrápoló krémek, szérumok hatóanyagának felszívódását.

– Ezt az elhalt hámsejteket tartalmazó réteget leválaszthatjuk bőrradírral, otthoni hámlasztókkal, professzionális peelingekkel és lézeres bőrmegújítással is. Ezt követően pedig bőrünk intenzív ápolására, táplálására kell figyelmet fordítanunk. Napközben alkalmazhatunk könnyedebb állagú készítményeket, amelyek intenzíven hidratálják a bőrünket, vagy cold krémet, ami vizet, viaszt és olajat is tartalmaz, és kiemelkedő a regeneráló hatása – fejtette ki dr. Kriston Renáta esztétikai bőrgyógyász.

Súlyosbodó tünetek







A maszk irritációra hajlamosítja a bőrt © Shutterstock

Akik eleve küzdenek valamilyen bőrproblémával – ekcéma, rosacea, aknék stb. –, azoknak télen még jobban felerősödhetnek a tüneteik.

Az ekcémás vagy ekcémára hajlamos bőr ilyenkor hajlamosabb az irritációra. Ezt pedig a maszk tovább fokozhatja, mert alatta megváltozik a bőrünk pH-ja, amely a felülfertőződés veszélyét is növeli. A kiszáradás pedig megalapozhatja a bőr felszínén jelen lévő gombák-baktériumok és egyéb mikroorganizmusok alkotta normál flóra arányainak felborulását, amely a bőr védekezési képességét gyengíti és felülfertőződésekre hajlamosít – árulta el a szakember.

Nekik tehát még in­kább oda kell fi­gyelniük magukra, ezért érdemes bőrgyógyász által ja­vasolt, vagy gyógy­szertári ké­szítményeket kenni a bőrükre.

Ajakápolás és fényvédelem

A hideg és az erős szél az ajak érzékeny területét is eléggé igénybe veszi, amire a fűtött helyiségek alacsony páratartalma csak rátesz még egy lapáttal. Márpedig a cserepes száj nem túl vonzó, főleg, ha még valaki harapdálja is, mert akkor még ki is sebesedik.







Hidegben cserepessé, berepedezetté válhat az ajak © Shutterstock

– A legfontosabb a megfelelő folyadékfogyasztás, de a B-vitaminok hiánya is fokozhatja az ajak berepedezését, így ennek pótlása is erősen ajánlott. Sokat segíthet az ajakbalzsam használata, válasszuk az applikátoros kivitelt a sterilitás miatt, persze ezt se vigyük túlzásba, napi két-három alkalomnál többször ne alkalmazzuk. Értékes összetevője lehet az ajakbalzsamnak a shea vaj, a méhviasz, a kókuszolaj és az Aloe Vera. Ennek felvitele előtt érdemes az ajkat finomszemcsés bőrradírral átradírozni és a bőrdarabkákat nem szabad tépkedni! – tette hozzá a bőrgyógyász.







Az Aloe Vera tápláló krémben és ajakbalzsamban is hatásos © Shutterstock