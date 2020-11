Hősként ünneplik: fuldokló nőt mentett ki a háborgó folyóból a 61 éves brit konzul - Videó

Hősként ünnepli a világ a 61 Stephen Ellison kínai-brit konzult, aki a bámészkodó tömegből egyedüliként ugrott a háborgó folyóba, hogy kimentsen egy fuldokló nőt.

A 61 éves csunkingi konzul éppen egy helyi falucskában sétált a folyó mellett, mikor a 24 nő megcsúszott a meredek folyóparton, és egyenesen a háborgó vízbe esett - írta a The Guardian.

A helyiek azonnal hatalmas ordibálásba kezdtek, főleg, miután látták, hogy a fiatal nő sikongatva és fulladozva eltűnik az egyik gyaloghíd alatt. Mégsem tettek semmit, a legtöbben csak fejvesztve óbégattak vagy bámulták a jelenetet, mi több, sokan segítség helyett előkapták a telefonjukat, és videózták a haláltusáját vívó nőt. Nem úgy a 61 éves diplomata, aki - ahogy észlelte, mi történt - habozás nélkül lerúgta cipőit, a folyóba vetette magát, és a nő után úszott, aki ekkor már eszméletlenül hánykolódott a habok között. Ezzel egy időben végre az összegyűlt tömegből is észbe kapott valaki, és egy mentőövet dobott Stephen Ellisonnak, aki azzal húzta a partra az ájult fiatalt.

Az Ellisonról készült videót nem sokkal az eset után közzé is tették, több millióan megnézték, és a konzult valóságos hősként ünneplik, ellenben a bámészkodó és fotózgató tömeggel: többen is szóvá tették ugyanis, hogy egy 61 éves férfin kívül senki nem mozdult meg, hogy segítsen honfitársának.

A lap szerint a helyiek azonnal védekezni kezdtek, elmondták, hogy a helyi lakosok jó része nem tud úszni, míg a másik felük fél attól, hogy bármilyen nyilvános eseményen részt vegyen - még akkor is, ha egy ember élete forog kockán.

- Köszöntjük Stephen Ellisont, az új brit főkonzul csungkingi ügyvivőjét. Nevére nemcsak Csungking területén, hanem egész Kínában emlékezni fognak. Hősies tette és kedvessége a Kína és az Egyesült Királyság közti barátság örökre fennmaradó története lesz - üzente kollégájának Liu Xiaoming, az Egyesült Királyság kínai nagykövete.

Mindannyian rendkívül büszkék vagyunk - toldotta meg az Egyesült Királyság kínai diplomáciai képviselete is.

Kiderült, hogy a megmentett, egyébkén vuhani származású diáklányt ugyan rendkívül megviselték a történtek, de maradandó sérülések nélkül megúszta az esetet, hamarosan felépül, a lány családja pedig hálából vacsorázni is meghívta az életmentő konzult, ahol az egész família - köztük a megmentett diáklány is - hálálkodott neki.