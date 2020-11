Hétköznapi hős: Kötelező visszaadnom azt, amit kaptam – koraszülött babákon segít Zsuzsi

Földvári Nagy Zsuzsanna 13 éve indított útjára egy kedves, de annál megindítóbb kezdeményezést: megalapította a Koraszülöttekért Országos Egyesületet. Ma társaival koraszülött babáknak gyűjtenek aprócska ruhákat és az őket ellátó osztályoknak az ápoláshoz szükséges textileket.

Földvári Nagy Zsuzsanna 13 éve indított útjára egy kedves, de annál megindítóbb kezdeményezést: megalapította a Koraszülöttekért Országos Egyesületet. Ma társaival koraszülött babáknak gyűjtenek aprócska ruhákat és az őket ellátó osztályoknak az ápoláshoz szükséges textileket.

Madarat lehetett volna fogatni 13 évvel ezelőtt Földvári Nagy Zsuzsival: sokévnyi próbálkozás után lombikprogram segítségével végre teherbe esett. A terhesség ötödik hónapjának végefelé azonban kiderült, egy olyan betegségben szenved, ami a várandósságok mindössze egy százalékában fordul elő. A HELLP-szindróma egy többszervi elégtelenség, ami a terhességi toxin extrém magas szintjét eredményezi.







Zsuzsi kislánya, Janka mindössze 610 grammal született. Édesanyja miatta szeretne segíteni a sorstársakon © Saját

Az álom hamar rém­álommá vált: Zsuzsi kislánya, Janka a hatodik hónap előtt 610 grammal és extrém éretlen korban világra jött. Zsuzsi azonban nem adta fel: a rémálomból újra álmot szőtt. Ma már kislánya 13 éves egészséges kamasz lány, a kamaszkor minden nevetségesen bosszantó velejárójával, az anyuka pedig ugyanennyi ideje sorstársainak aktív segítője a Koraszülöttekért Or­szágos Egyesületben (KORE).







A jópofa horgolt állatka segít a babáknak a nehéz időkben © KORE

– Amikor Janka megszületett, rendkívül egyedül éreztem ma­gam. Más anyukákkal fogtunk össze, és a hiányainkból, a nem tudásunkból, a traumatikus él­ményünkből és a félelmeinkből építkeztünk. Segíteni akartam. Janka lombikbaba, a koraszülés miatt pedig nem sok esélye volt az életben, hogy jól legyen, de jól van, így nekem kötelező visszaadnom azt, amit kaptam. Ma már az ország összes, 29 koraszülött osztályán jelen va­gyunk. Az ápoláshoz szükséges textileket gyártunk, mint például az inkubátor-letakaró, babafészkek és -öblök, amik a méh érzését biztosítják a kicsiknek – mesélte a Borsnak Zsuzsi.







1200 önkéntes segít, hogy minden inkubátorba jusson korip © KORE

De nem csak ennyiből áll a KORE és az ország 16 megyéjében horgoló, szabó és varró önkénteseinek feladata, akiknek 90 százaléka úgy segít, hogy személyesen nem kötődik a koraszüléshez.

Eddig körülbelül 20 ezer korip is készült az önkéntesek keze alatt: ez a horgolt nyolclábú kedves jószág az ország összes koraszülött babájának inkubátorába bekerül. A korip ugyanis a korababák első barátja: ezek a bájos jószágok varázserejűek, segítő varázskezek munkái, ők segítik át a kicsiket az első nehézségeken. A legnagyobb feladat is Zsu­zsi­éké: tapasztalatukkal és tudá­suk­kal segítik a babák kétség­bee­sett szüleit, ugyanis úgy tartják, a sorstárscsoport ereje a leg­nagyobb a trauma feldolgozásában. Zsuzsiék pedig akkor is jelen vannak, ha egy koraszülött baba angyallá válik.