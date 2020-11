Ficsúrok alapítottak netes drogbandát – Sáráék mobilappon árulták a kábítószert

Jómódú, egyetemet végzett, értelmiségi fiúk és lányok alkották azt a drogbandát, amelynek tagjain kommandósok ütöttek rajta 15 helyszínen. A fiatalokra most a karrier és a kényelmes élet helyett akár nyolc év börtön is várhat.

Marihuána, extasy, hasis, LSD, amfetamin és kokain – ezek a drogok álltak hegyekben annak a 18, jómódú körülmények közül érkező, iskolázott és többségében diplomás fiatalnak, akiken pénteken ütött rajta a rendőrség.

A csoportot a 27 éves G. Csaba és barátnője, a 25 éves E. Sára alapította, ők építették ki a droghálózatot, a csapattagok pedig telefonos applikáción keresztül árulták a ká­bítószert. A bandatagok on­line egyeztettek, a külföldi dílerekkel sem találkoztak, a drog egy titkos kábítószer-futárszolgálattal jutott el hozzájuk, és egymással is egy, a darkweben alapított csetszobában beszélgettek.







A rendőrség 18 fiatalt fogott el, egyiküknél fegyvert is találtak © Nemzeti Nyomozó Iroda

A magabiztos fiatalok azt hitték, ez mind rejtve maradhat a hatóságok elől, de tévedtek.

A zsaruk pénteken hajnalban összesen 15 helyszínen csaptak le rájuk. Volt, akit a szü­leitől, volt, akit a barátnője mellől rángattak ki az ágyból.

Az akcióban a TEK kommandósai is részt vettek, ugyanis megtudták, hogy az egyik – ugodi – fiatalnál fegyver is van. Nem tévedtek a rendőrök, lőfegyvert, és összesen tízmillió forintot találtak. A fiatalok így most a fényes élet helyett börtönbe kerülhetnek. A banda tagjaira akár nyolcéves büntetés várhat.







Rengeteg drogra bukkantak a házkutatásokon és egy szedett-vedett könyvelésre is © Nemzeti Nyomozó Iroda