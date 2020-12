Eltűnt villanyszerelők - Mácsik felesége: Még hiszek a csodákban

A mosonmagyaróvári villanyszerelő húsvét mellett a karácsonyt imádta a legjobban.

Hit, remény és szeretet – ezek az érzések kavarognak mindannyiunk szívében karácsony környékén, akárcsak a több mint két és fél éve nyomtalanul eltűnt Mácsik Zoltán feleségében is. Habár az imádott férjét a nyomozók szerint meggyilkolták, a holtteste pedig még azóta sem került elő,

Márta elképesztő lelkierőről tanúbizonyságot téve harcol szerelméért.

– Az idei már a har­madik karácsonyunk nélküle. Az elsőnél még több volt bennünk a remény, akkor még azt hittük, hogy ennek a rém­álomnak hamarabb vége lesz, de sajnos az­óta sem jutottunk semmivel előrébb. A rajongásig sze­retett lánya a születésnapján, s most, a szeretet ünnepén sem tud velünk lenni, de

én még hiszek a csodákban, és nagyon várom, hogy egyszer újra átölelhessem

– mondta sírva a Borsnak Mácsik Zoltánné.

Márta nem adta fel a reményt © Bors

– Néhány napja telefonon be­széltem a lányommal, aki zokogott. Kérdeztem, hogy mi a baj, mire ő azt mondta, hogy hiányzik az édesapja. És azt is, hogy vele minden olyan könnyű és jó volt, most meg minden olyan nehéz. Pár hete még volt kedve készülődni a karácsonyra, de most már inkább azt szeretné, ha túl lennénk rajta . Ilyenkor előjönnek a közös emlékeink, amikor még békében együtt volt a család – tette hozzá Márta.

S hogy mi ad erőt ebben a szörnyű helyzetben? Többek kö­zött az, hogy a házuk szinte minden egyes szegletében ott áll a családfő fényképe, vagy egy olyan tárgy, ami rá emlékezteti őket. A Mácsik Zoltán és egy másik vil­lany­szerelő, Orlik Vilmos megölé­sé­­vel is meggyanúsított É. Imre bűnügyi felügyeletét nemrég hosszabbították meg újabb négy hó­nappal, aminek a lejárta már a nyomozás végét is jelenteni fogja. Így ő idén is otthon töltheti az ünnepeket.