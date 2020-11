Egy Covid-osztályos nővér vallomása: Nem az a fontos, mi van a fa alatt, hanem hogy ki lesz körülötte

Ha valakiről, hát Varga Vandáról nyugodt szívvel elmondható: a koronavírus-frontvonalon harcol. A Covid-osztályon dolgozó nővér már tavasszal is a vörös zónában küzdött a betegekért, így – mint elárulta – nem is az volt számára a kérdés, hogy ő maga elkapja-e a vírust, csupán az, hogy mikor.

Ha valakiről, hát Varga Vandáról nyugodt szívvel elmondható: a koronavírus-frontvonalon harcol. A Covid-osztályon dolgozó nővér már tavasszal is a vörös zónában küzdött a betegekért, így – mint elárulta – nem is az volt számára a kérdés, hogy ő maga elkapja-e a vírust, csupán az, hogy mikor.

Exkluzív interjút adott a Ripostnak az a Covid-osztályon dolgozó ápolónő, aki nemrég maga is elkapta a vírust – ám hiába van otthon, karanténban, most is elsősorban a betegeire gondol, értük aggódik. Varga Vanda elárulta: mivel az első pillanattól kezdve tűzközelben volt, számított rá, hogy maga is fertőzött lesz.

A kérdés nem az volt, hogy elkapom-e, hanem hogy mikor. Mi, a párommal és a fiammal, egy házban élünk édesanyámmal, aki inzulinos cukorbeteg és már infarktusa is volt, így én őt féltettem végig. Most, amikor megtudtam, hogy pozitív vagyok, azonnal teljesen elkülönítettem magam. Édesanyámat a névnapján az emeletről lekiabálva köszöntöttem fel. Április óta nem tudtam egyszer sem megölelgetni, megpuszilgatni – magyarázta.







Vanda jelenleg otthon van. Ő is elkapta a koronavírust

Jogosan merül fel a kérdés: az első hullám óta Covid-osztályon segíti a fertőzöttek gyógyulását, miközben a saját szeretteit is meg kell óvnia – vajon honnan merít erőt?

– Egy egészségügyi dolgozó soha nem mondja, hogy na, itt a vége. Az is feltölt minket, ha kijutunk a vörös zónából megenni egy levest vagy éppen van 20 perc pihenő. Ha becsukhatom a szemem, olyan, mintha három órát aludtam volna.







A vörös zóna kimerítő, de az egészségügyben dolgozók kitartanak

Varga Vanda a Ripostnak betekintést engedett abba, hogy néz ki a Covid-osztályos ápolók egy napja.

– Kétszer három órát vagyunk a vörös zónában, tehát a fertőzött részen teljesen beöltözve, és kétszer három órát a zöld zónában, ami kiszolgálja a vöröset. Ott készítünk elő mindent, amire majd szükségünk lesz a fertőzött területen. Mielőtt bezsilipelek, elmegyek mosdóba és akkor kibírom, amíg kijövök. Persze nem iszom eleget, ezért esténként fáj a fejem.

Az ápolónő azt is elárulta, noha a betegek rendkívül nehezen viselik a helyzetet, ők igyekeznek mindent megtenni értük. Ilyenkor az olyan apróságok is számítanak, amire gy átlag hétköznapon talán csak legyintenénk:

– Rengeteg apróság sokat számít. Múltkor például megkérdezte az egyik bácsi, nem tudnánk-e valahogy zenét csinálni? Telefonon kerestünk zenéket, a betegek mondták, mik a kedvenc számaik és lejátszottuk őket. Vagy például ha ízlik nekik a vacsora, megkérdezzük kérnek-e repetát. Sokat számít egy telefon, egy otthonról kapott fénykép vagy ha mesélhetnek a fiatal korukról. Az egyik bácsinak Lotti kutyája hiányzik, elmesélte, hogy már tíz éve élnek kettesben, az Illatos útról vitte haza annak idején. A fia szokta megüzenni neki, hogy van a kutyus.







Most, a második hullám alatt sokkal több a beteg, a halott, és sokkal több egészségügyi dolgozó fertőződött meg – magyarázza az ápoló

Varga Vanda búcsúzóul megüzente: ez a karácsony bizony más lesz, mint a többi. Fontosabb. Személyesebb.