Buksi és Cirmi is elkaphatja a koronavírust

Kiderült, hogy a kutyák is megfertőződhetnek az új típusú koronavírussal. A négylábú kedvencre ugyanúgy vigyázni kell most, mint egymásra.

Kimutatták már a szőrmókokban

A koronavírus nem kimondottan emberekre specializálódott víruscsoport, ugyanis állatok is megfertőződhetnek.

– Vannak állatfajok, amelyek bizonyítottan megfertőződhetnek az emberre veszélyes, új típusú SARS-CoV2 koronavírussal. Az említett vírus

a vadászgörényekre, aranyhörcsögökre és a macskákra bizonyítottan veszélyes,

ugyanis ezeknek az állatoknak vannak olyan célfehérjéik, amelyek meg tudják kötni ezt a kórokozót. Kutyáknál a fertőződés veszélye rendkívül csekély, de kimutattak már fertőzést Covid-19-ben megbetegedett emberekkel együtt élő ebekből. Ezekre az állatokra a vírus azonban korántsem jelent akkora veszélyt, mint az emberre – mutatott rá a Borsnak dr. Jerzsele Ákos, az Állatorvostudományi Egyetem rektorhelyettese.

Tartsa be a járványügyi szabályokat! – Létezik egy úgynevezett Vetikett állatorvosi etikett – kezdte a Borsnak dr. Horváth Dávid. – Az állatok orvosi ellátása a jelenlegi járványügyi helyzetben is kiemelt fontosságú. Ahhoz, hogy az állategészségügyi ellátás folyamatossága biztosítva legyen, elkerülhetetlen a járványvédelmi szabályok fokozott betartása – magyarázta az állatorvos, aki hozzátette: jelen helyzetben csak betegség esetén, illetve sürgős esetben lehet igénybe venni az állatorvosi szolgáltatást. Ha valaki bizonytalan a vizsgálat vagy beavatkozás fontosságában, kérjen tanácsot telefonon, és ha szükséges, foglaljon időpontot!







A házi kedvencek testében is képes szaporodni a koronavírus © Shutterstock

Háttérbetegséggel ne aludjon az ebbel!

A rektorhelyettes szerint a járvány idején ebünk ugyan kevéssé veszélyeztetett, viszont rizikófaktor lehet. – A kutya a járvány ideje alatt egy négy lábon járó „ragályfogó” élőlény lehet – árulta el dr. Jerzsele.

– Az ebnek sajnos vírushordozó szerep is juthat, ugyanis épp azokat a kontaktusokat képes közvetíteni, amiket most kerülni próbálunk. Ahogyan a tárgyak (pl. toll, papír, boríték), úgy az állatok is közvetíthetik a vírust.

A kutyákra vonatkozóan is pontosan ugyanazokat a szabályokat kellene betartani, mint az embereknél.

Ne engedjük kedvencünket se sok ember, se sok kutya közé, ne hagyjuk, hogy végigsimogassa egy egész iskoláscsoport, ha lehet, kerüljük a kutyafuttatókat is . Fontos az is, hogy ilyenkor a kutyust ne engedjük veszélyeztetett emberek közé. Akinek például háttérbetegsége van, most ne aludjon egy ágyban a kedvencével! – figyelmeztetett az állatorvos, aki azt is hangsúlyozta, hogy a kutya szőrét nem lehet fertőtlenítő kendővel lefertőtleníteni, és nem javasolt a vírus miatti gyakori fürdetés sem a hideg miatt.

Fertőtlenítő hatású sampon Semmiképp se emberi sampont használjon, mert a kutyák pH-ja teljesen más, mint az embereké. Lehet kapni fertőtlenítő hatású kutyasampont, sőt már talpfertőtlenítő is van az állatpatikákban.

Házi koszt mellé a járvány miatt is szükséges a vitaminpótlás

Kutyáknál is gyakrabban fordulnak elő légúti megbetegedések az őszi-téli hónapokban.

– Az egyik legfontosabb védekezés a betegségek ellen a megfelelő összetételű eleség. A jó minőségű tápok tele vannak vitaminokkal és ásványi anyagokkal, melyek tökéletesen kielégítik a kutyák élettani igényeit. A tápnál a magas hústartalom is nagyon fontos – magyarázta a rektorhelyettes, majd hozzátette, hogy a megfelelő táplálék kiválasztása egész évben lényeges.

– Ha egy kutyának légúti tünetei vannak – tüsszögés, orrfolyás – érdemes lehet vitaminkészítményt, immunerősítő termékeket vásárolni neki, az állatpatikában tudnak segíteni. Azonban ha az állat levert és étvágytalan lesz, avagy az orrfolyás hurutossá, gennyessé válik, orvoshoz kell vinni, mert súlyos fertőzésről lehet szó.