A vírus miatt elvesztette mérnöki állását, most webkamerás szexszel óránként 70 ezret keres a dögös anya

Négyszer annyit keres most, mint korábban mérnökként az a fiatal édesanya, aki a koronavírus miatt veszítette el átmenetileg főállását. A két lányát egyedül nevelő 29 éves nő jelenleg úgynevezett webkamerás lányként erotikus szolgáltásokat nyújt a kuncsaftoknak.

Az angliai Cardiffban élő 29 éves Rachel lassan másfél éve neveli egyedül két kislányát. A mechanikai mérnökként dolgozó nő másodállás után nézett, miután szakítottak férjével.

Esténként futárként dolgoztam, egy kínai étteremben. De amikor megláttam a webkamerás lányoknak szóló hirdetést, azt gondoltam, ez tökéletes, mert otthonról is csinálhatom, szóval otthagytam a futárkodást

- idézi a fiatal édesanyát a The Sun.

Amikor elváltunk a férjemmel, a két fizetésből egy lett, de nem akartam, hogy a lányok ezt érzékeljék

- tette hozzá.

Rachel azonban augusztusban a koronavírus miatt ideiglenesen elvesztette a mérnöki főállását, ezért a webkamerás szexből származó pénz maradt az egyetlen bevételük. Kénytelen volt tarifát emelni, azonban népszerűségének hála óránként 180 fontot (70 ezer Ft) keres, ezzel pedig hetente annyi pénzt visz haza, mint korábban két munkájával egy hónap alatt.

Rachelt egyébként elmondása szerint nemcsak a pénz, hanem az is vonzotta, hogy két gyermek után újra szexuális életet élhet. Munkáját azonban csak kizárólag akkor végzi, ha a gyerekek alszanak, vagy napközben a nagyszülőknél vannak.

A lányoknak fogalmuk sincs róla, mit csinálok. Az idősebbik meg is kérdezte, miért kell a nagymamájához mennie napközben, de azt mondtam neki, hogy internetes ügyfélszolgálatnál dolgozom

- fogalmazott Rachel, hozzátéve, a családtagok és a barátok azonban pontosan tudják, mivel keres pénzt.

Nincs időm a negatív véleményekkel foglalkozni, nem érzek szégyent emiatt. Az embereknek nyitottabbnak kellene lenniük, mert ez nem pusztán a szexualitásról szól, ez olyan, mint egy terápia. Sok magányos kuncsafton van

- mesélte a 29 éves nő, aki már egy 50 fős vendégkkört épített ki magának. Kuncsaftjai 20 és 65 év közöttiek.