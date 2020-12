51 éve vezet baleset nélkül az Autóklub elnöke - videó

„Többen is köszöntöttek bennünket, Orbán Viktor miniszterelnök írt nekünk, a levelét fel is tettük a honlapunkra” – mondta a születésnapról az elnök. Hozzátette, évente 600 ezren veszik igénybe az assistance szolgáltatásukat, ennyiszer megy segíteni a „Sárga Angyal”. 44 műszaki állomáson vannak jelen, és van egy utazási irodájuk is, az Auto Tours.

A Magyar Autóklub már 1901-ben részt vett az akkori közlekedési rendelet megalkotásában. Ma is folyamatosan, több területen segítjük a hazai közlekedést: részt vettünk a sofőriskolák kialakításában – nekünk is van sajátunk - tanácsokat adunk, hogyan lehet minél biztonságosabb a közlekedés, versenyeket szervezünk. Tudta, hogy az 1980-as évek második felében a szervezet tevékeny szerepet vállalt abban, hogy a Forma1 eljöjjön Magyarországra? Sőt, még a pálya építésében is részt vettünk, csakúgy, mint az üzemanyag hálózat létrejöttében. Tudta, hogy annak idejéna patikusok árulták a benzint? Még a Nobel díjas Szentgyörgyi Albert is volt a Magyar Autóklub elnöke!” – mesélte dr. Hatala József.

Jómagam 1969-ben szereztem jogosítványt, azóta naponta vezetek, balesetmentesen. Akkoriban egy „Rambó túlélőtúra” volt Budapestről Miskolcra vagy Debrecenbe menni! Nem túlzás, tényleg megterhelő „házi feladat” volt. Ma már ez nincs így, itt vannak az autópályáink, az elkerülő utak, autóutak. Most is folyamatosan épülnek az autópályák, elkerülő utak, autóutak. Jó az a cél, hogy a megyei jogú városok körül mindenhol legyenek gyorsforgalmi autóutak” – tette hozzá.