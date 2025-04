Bajban vannak az ötgyermekes családapa eltűnése miatt a szerettei

A szerződő fél a férjem volt, én nem is tudom pontosan, meddig van a lakás kifizetve. Most ideiglenesen az édesanyámékhoz költöztem a gyerekekkel, de az ő lakásuk kicsi ahhoz, hogy velünk együtt 12-en elférjünk. Az ingóságaink nagy részét kénytelen voltam elajándékozni: a kanapénkat, a kávéfőzőnket és még több értékes tárgyunkat. Az életünket szinte nulláról kell majd újra felépítenünk, de most nem ez a legfontosabb. Attila csodálatos férj és apa, ezért hazavárjuk