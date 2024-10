Most érkezett: Dunába csúszott egy kocsi Szentendrénél, hiába küzdöttek a sofőr életéért

Mentők, tűzoltók és a Katasztrófavédelem csónakos egységei lepték el a Duna partját ma délelőtt Szentendrénél, ahol információink szerint fél 11 környékén a Dunába csúszott egy autó. A Bors úgy értesült, hogy a kocsi a kompnál gurult bele a folyóba, ahol elmerült, a partról azonban azonnal segítséget hívtak, többen pedig odarohantak segíteni.

A kocsi Szentendrénél csúszott bele a Dunába Fotó: Pixabay (illusztráció)

Úgy tudjuk, hogy a Katasztrófavédelem és az Országos Mentőszolgálat munkatársai is rekordidő alatt a helyszínre értek, a tűzoltók pedig ezekben a percekben is több egységgel igyekeznek kimenteni az autót.

A munkálatokhoz nem csak a szárazföldi, hanem a vízi egységeket is riasztották, úgy értesültünk, hogy jelen pillanatban is több hajóval dolgoznak a vízen, miközben több tűzoltó a partról segíti a munkálatokat. A közelben élők elmondták, hogy ez idő alatt a kompközlekedést is leállították, a Szigetmonostori rév nem üzemel.

Dunába hajtott egy személyautó Szentendrén, a 11-es főút belterületi szakaszán, a Sövény utca közelében. A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat búvárai egy embert kiszabadítottak a járműből és felhozták a felszínre

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Bors úgy tudja, hogy bár a sofőrt a felszínre hozták, életét a parton készenlétben álló mentősök sem tudták már megmenteni.

Lapunk úgy értesült, hogy a kocsiban egy középkorú nő ült, aki a szemtanúk szerint kiengedett kézifékkel és letekert ablakkal gurult bele a vízbe, miközben a gázt is nyomta.

Bár egy férfi utána rohant, hogy segítsen, úgy tudjuk, hogy a nő elutasította ezt, így sokan úgy vélik: nem kizárt, hogy öngyilkosság történt, de az sem, hogy a sofőr pánikba esett.

Egyelőre azonban nem tudni, hogy mi is történt pontosan azokban a tragikus percekben, ahogyan azt sem, hogy a kocsi milyen körülmények között és hogyan is került a vízbe. A Bors az üggyel kapcsolatban felkereste az illetékes rendőrséget, akik elmondták, hogy közigazgatási eljárás keretei között vizsgálódnak:

Az említett eset körülményeit a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja, melynek részleteiről nem áll módunkban tájékoztatást adni

- közölte a Borssal Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Lapunk megkereste az Országos Mentőszolgálat munkatársait is, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.